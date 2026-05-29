Истребители Gripen и ракеты Meteor для Украины: когда ждать первые поставки

Украина в ближайшие 10 месяцев ожидает поступление первой партии шведских многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen, оснащенных ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности Meteor.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Это станет одним из ключевых усилений Воздушных сил и расширит возможности Украины для противодействия российской авиации, в частности, самолетам, применяющим управляемые авиационные бомбы (КАБы) по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.

Украина предусматривает закупку до 20 истребителей Gripen модификации E в рамках инициированного президентом Владимиром Зеленским соглашения со шведским правительством. Отдельно еще 16 самолетов версий C/D должны поступить в качестве военной помощи.

Первые самолеты, по ожиданиям, будут поставлены вместе с ракетами Meteor, что позволяет существенно расширить дальность поражения воздушных целей и усилить давление на российскую тактическую авиацию.

КАБ остаются одним из наиболее сложных вызовов для сил обороны. Российская авиация, в том числе самолеты Су-34 и Су-35, запускает их с расстояний, что затрудняет перехват украинскими средствами ПВО. Gripen с ракетами Meteor потенциально способны отодвинуть российскую авиацию дальше линии фронта и уменьшить интенсивность таких ударов.

Ракеты Meteor производства европейского концерна MBDA принадлежат к дальнобойным ракетам класса "воздух-воздух". Они имеют дальность поражения более 100 км, а по отдельным параметрам – до 200 км. Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и прямоточным воздушно-реактивным двигателем, что позволяет поддерживать высокую скорость по всей траектории полета.

Gripen разработан для работы в условиях рассредоточенной авиации и способен действовать с разных типов аэродромов, что является важнейшим фактором в условиях войны в Украине.

Напомним, вчера правительство Швеции официально согласовало закупку до 20 новых боевых самолетов Gripen модификации E/F для нужд Украины. Финансирование будет осуществляться через европейский механизм кредитных средств Ukraine Support Loan.