Швеция согласовала план продажи Украине до 150 истребителей Saab: детали соглашения

истребитель Gripen
Швеция даст Украине до 150 самолетов Gripen / Офис президента

Швеция и Украина подписали соглашение, которое прокладывает путь к поставке растерзанной войной стране до 150 истребителей Saab, что привело к росту акций шведской компании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Линчепинге (Швеция) вместе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном в среду, назвал шведские истребители Gripen "приоритетом" для Украины.

Речь идет о Saab JAS 39 Gripen E. Это многоцелевой легкий истребитель поколения 4.5, разработанный и производимый шведской компанией Saab.

Премьер-министр Кристерссон подчеркнул, что подписанный документ является "письмом о намерениях", которое "открывает путь на следующие 10-15 лет".

"Производственные мощности для Gripen E сейчас наращиваются, поэтому на практике поставки могут начаться в течение трех лет. Вы не поставляете 150 истребителей одновременно, это долгосрочная способность поставок", - сказал Кристерссон.

Реакция рынка

На фоне предварительных сообщений о намерениях Швеции продать "большое количество" истребителей, акции Saab выросли на 7,8%. В ходе самой пресс-конференции рост несколько сократился, но акции все равно выросли примерно на 4,5%.

Фото 2 — Швеция согласовала план продажи Украине до 150 истребителей Saab: детали соглашения

Владимир Зеленский в своем сообщении заявил, что документ открывает путь для получения Украиной серьезного флота боевых самолетов шведского производства "Грипен".

"И это очень классные самолеты, сильные авиационные платформы, позволяющие выполнять большой спектр задач. Каждый видит, от каких угроз это помогает. Мы рассчитываем, что будущий контракт позволит нам получить не менее 100 таких самолетов", - сказал он.

Напомним, Швеция объявила о дополнительном финансировании Целевого фонда Всемирного банка для помощи Украине в восстановлении и реформах на 385 миллионов шведских крон (около 35 млн евро).

Автор:
Татьяна Бессараб