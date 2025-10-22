Швеція погодила план продажу Україні 150 винищувачів Saab: деталі угоди

Україна та Швеція підписали угоду, яка прокладає шлях до постачання до 150 винищувачів Saab, що призвело до зростання акцій шведської компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Лінчепінгу (Швеція) разом із прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном у середу, 22 жовтня, назвав шведські винищувачі Gripen"пріоритетом" для України.

Реакція ринку

На тлі попередніх повідомлень про наміри Швеції продати "велику кількість" винищувачів, акції Saab зросли на 7,8%. Під час самої пресконференції зростання дещо скоротилося, але акції все одно зросли приблизно на 4,5%.

Прем'єр-міністр Крістерссон наголосив, що підписаний документ є "листом про наміри", який "розпочинає шлях на наступні 10-15 років".

"Виробничі потужності для Gripen E зараз нарощуються, тому на практиці поставки можуть розпочатися протягом трьох років. Ви не постачаєте 150 винищувачів одночасно, це довгострокова спроможність поставок", - сказав Крістерссон.

Володимир Зеленський у своєму дописі заявив, що документ відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen.

"І це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Кожен бачить, від яких загроз це допомагає. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше 100 таких літаків", - сказав він.

Нагадаємо, Швеція оголосила про додаткове фінансування цільового фонду Світового банку для допомоги Україні у відновленні та реформах на 385 мільйонів шведських крон (приблизно 35 млн євро).