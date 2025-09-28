Швеція підтримала надання Україні "репараційного кредиту" до €130 млрд

Швеція стала першою країною ЄС, яка додатково вклала кошти в механізм Ukraine Facility, зокрема у Pillar I "Пряма бюджетна підтримка". Сума додаткового внеску становить близько 3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням голову Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолану Підласу.

Під час зустрічі з послом Швеції в Україні Мартіном Обергом, вони обговорили нові формати фінансування та перспективи надання Україні "репараційного кредиту".

Йдеться про пряме бюджетне фінансування до 130 млрд євро, яке буде виділятися траншами. Механізм передбачає, що фактично ці гроші — заморожені російські активи — перейдуть у користування України, а формально право вимоги залишиться за центробанком РФ.

Україна повертатиме кредит лише у разі фактичної виплати репарацій Росією, що, за оцінками експертів, малоймовірно.

Попередньо рішення про "репараційний кредит" має ухвалити одноголосно всі країни ЄС, що наразі створює невизначеність щодо його реалізації. Надходження фінансування буде розбите на транші і залежатиме від потреб українського бюджету та рекомендацій МВФ щодо дефіциту.

Нагадаємо, що сума, додатково вкладена Швецією у Ukraine Facility, становить близько 3 млрд грн — співставно з видатками на закупівлю шкільних автобусів (2 млрд грн) або компенсації за знищене житло (3 млрд грн) у 2026 році.

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні так званого “репараційного кредиту” обсягом до 130 мільярдів євро. Остаточна сума буде визначена після того, як Міжнародний валютний фонд оцінить фінансові потреби України на 2026–2027 роки.