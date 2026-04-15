На порталі "Дія" запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу: як це працює
Процес отримання дозвільних документів для сфери азартних ігор переведено в цифровий формат. Спільно з PlayCity на порталі "Дія" впроваджено онлайн-ліцензування, яке виключає використання паперових носіїв та черги. Оформлення документів здійснюється в особистому кабінеті користувача.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Дії".
Механізм роботи сервісу
Взаємодія з державними органами відбувається в єдиному цифровому середовищі. Система автоматично завантажує дані про юридичну особу з державних реєстрів. Для отримання послуги необхідно:
- заповнити онлайн-заявку;
- підписати документ КЕПом;
- надіслати запит через портал "Дія".
Заявку опрацьовує PlayCity, після чого результат надходить в електронному форматі. Відсутність ручних перевірок пришвидшує ухвалення рішень та забезпечує однакові правила для всіх учасників ринку.
Доступні види ліцензій
На порталі можна подати заявку на наступні види діяльності:
- наземні казино;
- букмекерська діяльність;
- зали гральних автоматів;
- онлайн-покер;
- B2B-послуги у сфері азартних ігор.
Цифрові технології Мінцифри забезпечують прозорість процесу, де кожна дія фіксується в системі.
Нагадаємо, у 2025 році державний бюджет України отримав понад 17 млрд грн від легального грального ринку, але близько 50% ринку досі перебуває в тіні, тож при правильній регуляції надходження можуть подвоїтися.