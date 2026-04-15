На порталі "Дія" запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу: як це працює

Процес отримання дозвільних документів для сфери азартних ігор переведено в цифровий формат. Спільно з PlayCity на порталі "Дія" впроваджено онлайн-ліцензування, яке виключає використання паперових носіїв та черги. Оформлення документів здійснюється в особистому кабінеті користувача.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Дії".

Механізм роботи сервісу

Взаємодія з державними органами відбувається в єдиному цифровому середовищі. Система автоматично завантажує дані про юридичну особу з державних реєстрів. Для отримання послуги необхідно:

заповнити онлайн-заявку;

підписати документ КЕПом;

надіслати запит через портал "Дія".

Заявку опрацьовує PlayCity, після чого результат надходить в електронному форматі. Відсутність ручних перевірок пришвидшує ухвалення рішень та забезпечує однакові правила для всіх учасників ринку.

Доступні види ліцензій

На порталі можна подати заявку на наступні види діяльності:

наземні казино;

букмекерська діяльність;

зали гральних автоматів;

онлайн-покер;

B2B-послуги у сфері азартних ігор.

Цифрові технології Мінцифри забезпечують прозорість процесу, де кожна дія фіксується в системі.

Нагадаємо, у 2025 році державний бюджет України отримав понад 17 млрд грн від легального грального ринку, але близько 50% ринку досі перебуває в тіні, тож при правильній регуляції надходження можуть подвоїтися.