На порталі "Дія" запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу: як це працює

Сферу азартних ігор перевели у цифровий формат / Дія

Процес отримання дозвільних документів для сфери азартних ігор переведено в цифровий формат. Спільно з PlayCity на порталі "Дія" впроваджено онлайн-ліцензування, яке виключає використання паперових носіїв та черги. Оформлення документів здійснюється в особистому кабінеті користувача.

Механізм роботи сервісу

Взаємодія з державними органами відбувається в єдиному цифровому середовищі. Система автоматично завантажує дані про юридичну особу з державних реєстрів. Для отримання послуги необхідно:

  • заповнити онлайн-заявку; 
  • підписати документ КЕПом; 
  • надіслати запит через портал "Дія".

Заявку опрацьовує PlayCity, після чого результат надходить в електронному форматі. Відсутність ручних перевірок пришвидшує ухвалення рішень та забезпечує однакові правила для всіх учасників ринку.

Доступні види ліцензій

На порталі можна подати заявку на наступні види діяльності:

  • наземні казино; 
  • букмекерська діяльність; 
  • зали гральних автоматів; 
  • онлайн-покер; 
  • B2B-послуги у сфері азартних ігор.

Цифрові технології Мінцифри забезпечують прозорість процесу, де кожна дія фіксується в системі.

Нагадаємо, у 2025 році державний бюджет України отримав понад 17 млрд грн від легального грального ринку, але близько 50% ринку досі перебуває в тіні, тож при правильній регуляції надходження можуть подвоїтися.

Автор:
Тетяна Ковальчук