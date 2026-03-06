Половина ринку грального бізнесу досі перебуває в тіні

У 2025 році державний бюджет України отримав понад 17 млрд грн від легального грального ринку, але близько 50% ринку досі перебуває в тіні, тож при правильній регуляції надходження можуть подвоїтися.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар в. о. заступниці міністра цифрової трансформації України Наталі Денікеєвой для "Українського Радіо".

За її словами, якщо забезпечити коректну регуляцію та формування політики, потенційно надходження можуть зрости вдвічі. Перший рік легалізації ринку приніс лише близько 200 млн грн, тому зростання понад 80 разів за кілька років підтверджує, що легальний гемблінг став повноцінним сектором економіки.

Мінцифри та державний регулятор ринку азартних ігор і лотерей запровадили низку заходів для безпеки та контролю:

Заблоковано понад 3 тис. незаконних сайтів казино;

Введено реальні штрафи, наприклад, 4,8 млн грн за незаконну рекламу, що значно знизило ентузіазм нелегальної реклами;

Запроваджено ліміти на витрати та час участі в азартних іграх, щоб зменшити ризики ігрової залежності.

Денікеєва підкреслила, що легалізація ринку є виправданою для державного бюджету, бізнесу та громадян

Щодо державних лотерей, таких як "Лото-Забава", заступниця міністра наголосила: вони є легальними та відрізняються від азартних ігор, що заборонено в державних лотереях.

Перші за останні понад 10 років ліцензійні умови для операторів лотерей були затверджені за ініціативи Мінцифри та PlayCity, що дозволяє чітко контролювати діяльність лотерейних операторів і захищати користувачів.

Додамо, у лютому 2026 року РlayCity оштрафувало двох ліцензіатів на загальну суму понад ₴4,7 млн за порушення вимог законодавства.