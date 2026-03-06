Запланована подія 2

Половина рынка игорного бизнеса до сих пор находится в тени

Игорный рынок принес Украине более 17 млрд / Depositphotos

В 2025 году государственный бюджет Украины получил более 17 млрд грн от легального игорного рынка, но около 50% рынка до сих пор находится в тени, так что при правильной регуляции поступления могут удвоиться.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на   комментарий и. о. замминистра цифровой трансформации Украины Натальи Деникеевой для "Украинского Радио".

По ее словам, если обеспечить корректную регуляцию и формирование политики, потенциальные поступления могут возрасти вдвое. Первый год легализации рынка принес лишь около 200 млн грн, поэтому рост более 80 раз в несколько лет подтверждает, что легальный гемблинг стал полноценным сектором экономики.

Минцифры и государственный регулятор рынка азартных игр и лотерей ввели ряд мер по безопасности и контролю:

  • Заблокировано более 3 тысяч незаконных сайтов казино;
  • Введены реальные штрафы, например, 4,8 млн грн за незаконную рекламу, что значительно снизило энтузиазм нелегальной рекламы;
  • Введены лимиты на расходы и время участия в азартных играх, чтобы снизить риски игровой зависимости.

Деникеева подчеркнула, что легализация рынка оправдана для государственного бюджета, бизнеса и граждан

Относительно государственных лотерей, таких как "Лото-Забава", замминистра подчеркнула: они легальны и отличаются от азартных игр, что запрещено в государственных лотереях.

Первые за последние 10 лет лицензионные условия для операторов лотерей были утверждены по инициативе Минцифры и PlayCity, что позволяет четко контролировать деятельность лотерейных операторов и защищать пользователей.

Добавим, в феврале 2026 года РlayCity оштрафовало двух лицензиатов на общую сумму более 4,7 млн за нарушение требований законодательства.

Автор:
Татьяна Гойденко