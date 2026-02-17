Запланована подія 2

В Украине выдали первую за десятилетие лицензию на выпуск и проведение лотерей

лотерея
УНЛ стала первым лицензированным оператором лотерей в Украине / Depositphotos

Государственное агентство PlayCity выдало первую лицензию оператору лотерей на организацию игры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госагентства.

"Украинская национальная лотерея" (УНЛ) стала первым оператором, получившим официальную лицензию на выпуск и проведение лотерей.

Отмечается, что один из трех операторов, определенных на открытом конкурсе, уже произвел оплату годового лицензионного платежа. Сумма взноса в государственный бюджет составила 24,2 млн. грн.

"Восстановление лицензионных платежей – один из первых результатов реформы лотерейного рынка, который десятилетие работал без полноценного контроля на переходных положениях", - говорится в сообщении.

В PlayCity добавили, что новые условия подразумевают электронную отчетность бизнеса, QR-коды на билетах и оборудовании. Это улучшит прозрачность деятельности операторов лотерей в Украине.

Напомним, в конце января PlayCity завершило открытый конкурс по выбору официальных операторов лотерей. Победителями стали компании МСЛ, Патриот и Украинская национальная лотерея, которые теперь должны получить лицензии по новым прозрачным правилам.

О PlayCity

2 июня 2025 года государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере.  

В ноябре 2025 года Кабмин принял постановление, официально перезапускающее   рынок государственных лотерей в стране, устанавливая новые, прозрачные правила для операторов. Это решение является первым подобным шагом более 12 лет.

Автор:
Татьяна Бессараб