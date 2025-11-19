Впервые за 12 лет: правительство возобновляет государственный контроль за лотереями

Кабинет Министров Украины принял постановление, официально перезапускающее рынок государственных лотерей в стране, устанавливая новые, прозрачные правила для операторов. Это решение является первым подобным шагом более 12 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, в последнее десятилетие эта сфера функционировала преимущественно в "серой" зоне, что приводило к отсутствию контроля, непрозрачной отчетности и неуплате лицензионных платежей. Это повлекло за собой значительные потери для государственного бюджета и создавало возможности для злоупотреблений.

Ключевые нововведения

Разработанные Министерством цифровой трансформации новые правила направлены на возврат лотерейного рынка в правовое поле и обеспечение государственного контроля:

открытые конкурсы на получение лицензий;

ежегодные лицензионные платежи – более 67 млн грн от трех операторов;

электронная система учета, которая позволит государству отслеживать продажи и выплаты выигрышей в режиме реального времени;

уникальные QR-коды для каждого билета и терминала для обеспечения защиты от подделок и подтверждения легальности оборудования.

Свириденко отметила, что это решение возвращает лотерейный рынок в правовое поле и создает предпосылки для реального контроля над его работой.

Следующим шагом станет обновление Закона "О государственных лотереях". Он нуждается в серьезном совершенствовании, чтобы прекратить монополию, закрыть пробелы в регулировании и открыть рынок для международных компаний и инвестиций.

