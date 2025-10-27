Запланована подія 2

PlayCity заблокировало более трех десятков TikTok-аккаунтов за рекламу казино

казино
PlayCity заблокировало TikTok-аккаунты за рекламу казино / Depositphotos

Государственное агентство PlayCity заблокировало 33 аккаунта в TikTok с незаконной рекламой азартных игр. Профили имели более 365 тысяч подписчиков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Отмечается, что остальные 20 страниц в TikTok с общей аудиторией более 625 тысяч подписчиков находятся на проверке и ожидают блокировки.

По словам Геннадия Новикова, главы госагентства PlayCity, процесс блокировки удалось значительно ускорить.

"Мы подаем жалобу в TikTok, и через несколько суток аккаунт блокируется. До сентября это были лишь единичные случаи, и наши заявки рассматривались очень долго. Сейчас мы уже наладили процесс и имеем действенный инструмент противодействия незаконной рекламе азартных игр и на этой платформе", - отметил он.

Агентство PlayCity также поддерживает активное взаимодействие с корпорацией Meta (владелец Facebook и Instagram). Благодаря этому сотрудничеству уже было заблокировано 54 Instagram-страницы, которые нарушали законодательство по рекламе игорного бизнеса.

В сентябре Delo.ua писало, что PlayCity совместно с компанией Meta заблокировали ряд Instagram-страниц, распространявших нелегальную рекламу азартных игр. Среди них обнаружили аккаунты популярных блоггеров Коли Залипухи и Оли Филевой.

О PlayCity

Напомним, 2 июня Государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через Министра цифровой трансформации Михаила Федоров.

Автор:
Татьяна Бессараб