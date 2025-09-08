Запланована подія 2

PlayCity и Meta закрыли 22 Instagram-аккаунта за незаконную рекламу азартных игр

PlayCity и Meta закрыли 22 Instagram-аккаунта / Depositphotos

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity совместно с компанией Meta заблокировали 22 Instagram-страницы, распространявшие нелегальную рекламу азартных игр. Среди них обнаружили аккаунты популярных блоггеров Коли Залипухи и Оли Филевой.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Блоггеры призвали своих подписчиков играть в казино, демонстрировали "легкие выигрыши" и вымышленные истории, хотя некоторые даже не были зарегистрированы игроками. Таким образом, контент имел целью искусственно стимулировать интерес к азартным играм.

Суммарная аудитория заблокированных аккаунтов превышала 2,8 миллиона пользователей. Нарушения удалось обнаружить благодаря системному мониторингу PlayCity и многочисленным обращениям украинцев.

В PlayCity напомнили, что в Украине реклама азартных игр разрешена исключительно в определенных законом случаях: в ночном телеэфире, на сайтах и приложениях лицензированных операторов, а также в специализированных медиа для совершеннолетней аудитории.

Напомним, в начале августа PlayCity и Meta заблокировали семь Instagram-аккаунтов блоггеров за рекламу онлайн-казино.

Автор:
Татьяна Гойденко