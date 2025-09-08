Запланована подія 2

PlayCity і Meta закрили 22 Instagram-акаунти за незаконну рекламу азартних ігор

PlayCity і Meta закрили 22 Instagram-акаунти / Depositphotos

Державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей PlayCity спільно з компанією Meta заблокували 22 Instagram-сторінки, які поширювали нелегальну рекламу азартних ігор. Серед них виявили акаунти популярних блогерів Колі Заліпухи та Олі Фільової.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Блогери закликали своїх підписників грати у казино, демонстрували "легкі виграші" та вигадані історії, хоча деякі з них навіть не були зареєстровані гравцями. Таким чином, контент мав на меті штучно стимулювати інтерес до азартних ігор.

Сумарна аудиторія заблокованих акаунтів перевищувала 2,8 мільйона користувачів. Порушення вдалося виявити завдяки системному моніторингу PlayCity та численним зверненням українців.

У PlayCity нагадали, що в Україні реклама азартних ігор дозволена виключно у визначених законом випадках: у нічному телеефірі, на сайтах та у застосунках ліцензованих операторів, а також у спеціалізованих медіа для повнолітньої аудиторії.

Нагадаємо, на початку серпня PlayCity та Meta заблокували сім Instagram-аккаунтів блогерів за рекламу онлайн-казино.

Тетяна Гойденко