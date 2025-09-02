- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні з’явиться система онлайн-моніторингу для грального бізнесу: PlayCity оголосило тендер
Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity оголосило тендер на розробку Державної системи онлайн-моніторингу сфери азартних ігор.
Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінцифри.
Система має на меті зробити ринок більш прозорим, контрольованим і підзвітним — як для держави, так і для суспільства.
Ключові завдання системи:
- відстежувати фінансові потоки та валовий дохід операторів у режимі реального часу;
- фіксувати інформацію з грального обладнання — без персональних даних гравців (крім окремих випадків, передбачених законом);
- контролювати загальний відсоток виграшу гральних автоматів;
- слідкувати за достовірністю, повнотою й цілісністю всієї інформації про діяльність сфери;
- автоматично зберігати резервні копії даних.
Крім цього, у Державну систему онлайн-моніторингу інтегрують реєстри у сфері азартних ігор. Це дозволить верифікувати інформацію про організаторів азартних ігор у режимі реального часу та забезпечить контроль за актуальністю даних.
До участі в тендері запрошуються IT-компанії з досвідом реалізації складних цифрових рішень. Очікується, що система запрацює до кінця поточного року.
Про PlayCity
Нагадаємо, 2 червня Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ.
Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.
Раніше PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок.