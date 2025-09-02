Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,05

EUR

48,47

+0,27

Готівковий курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,30

48,10

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні з’явиться система онлайн-моніторингу для грального бізнесу: PlayCity оголосило тендер

казино
Гральний бізнес в Україні стане прозорішим / Depositphotos

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity оголосило тендер на розробку Державної системи онлайн-моніторингу сфери азартних ігор. 

Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінцифри.

Система має на меті зробити ринок більш прозорим, контрольованим і підзвітним — як для держави, так і для суспільства.

Ключові завдання системи:

  • відстежувати фінансові потоки та валовий дохід операторів у режимі реального часу;
  • фіксувати інформацію з грального обладнання — без персональних даних гравців (крім окремих випадків, передбачених законом);
  • контролювати загальний відсоток виграшу гральних автоматів;
  • слідкувати за достовірністю, повнотою й цілісністю всієї інформації про діяльність сфери;
  • автоматично зберігати резервні копії даних.

Крім цього, у Державну систему онлайн-моніторингу інтегрують реєстри у сфері азартних ігор. Це дозволить верифікувати інформацію про організаторів азартних ігор у режимі реального часу та забезпечить контроль за актуальністю даних.  

До участі в тендері запрошуються IT-компанії з досвідом реалізації складних цифрових рішень. Очікується, що система запрацює до кінця поточного року.

Про PlayCity

Нагадаємо, 2 червня Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ. 

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

Раніше PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок.

Автор:
Тетяна Бесараб