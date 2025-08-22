- Категорія
Держагентство PlayCity запустило систему трекінгу вебсайтів нелегальних онлайн-казино: як працює сервіс
Українське державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity запустило нову систему трекінгу вебсайтів, яка допоможе швидше та ефективніше виявляти та блокувати нелегальні онлайн-казино.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
"Тисячі казино працюють нелегально і мета PlayCity — знищити тіньовий ринок азартних ігор, щоб в Україні працювали тільки легальні компанії", — зазначили у відомстві.
Що можна зробити в системі трекінгу?
Відтепер користувачі зможуть:
- перевірити, чи легально працює казино, задавши у пошуку домен сайту;
- повідомити PlayCity про нелегальне казино;
- залишити скаргу на провайдера, який не блокує доступ до заборонених сайтів;
- завантажити базу сайтів нелегальних казино — так провайдери швидше блокуватимуть доступ до них, а громадськість отримає прозору інформацію про діяльність
Також система виявляє копії онлайн-казино та пов’язані домени, щоб нелегали не змогли обійти обмеження.
Нагадаємо, у червні за два тижні роботи PlayCity подало на блокування понад 800 нелегальних онлайн-казино. Раніше держава втрачала до 10 млрд грн через тіньовий ринок азартних ігор. Наразі для агентства PlayCity боротьба з нелегальними казино є одним з пріоритетних завдань.