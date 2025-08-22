Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Держагентство PlayCity запустило систему трекінгу вебсайтів нелегальних онлайн-казино: як працює сервіс

казино
PlayCity запустило новий сервіс для блокування нелегальних казино. / Freepik

Українське державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity запустило нову систему трекінгу вебсайтів, яка допоможе швидше та ефективніше виявляти та блокувати нелегальні онлайн-казино.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Тисячі казино працюють нелегально і мета PlayCity — знищити тіньовий ринок азартних ігор, щоб в Україні працювали тільки легальні компанії", — зазначили у відомстві.

Що можна зробити в системі трекінгу?

Відтепер користувачі зможуть:

  • перевірити, чи легально працює казино, задавши у пошуку домен сайту; 
  • повідомити PlayCity про нелегальне казино; 
  • залишити скаргу на провайдера, який не блокує доступ до заборонених сайтів; 
  • завантажити базу сайтів нелегальних казино — так провайдери швидше блокуватимуть доступ до них, а громадськість отримає прозору інформацію про діяльність 

Також система виявляє копії онлайн-казино та пов’язані домени, щоб нелегали не змогли обійти обмеження.

Нагадаємо, у червні за два тижні роботи PlayCity подало на блокування понад 800 нелегальних онлайн-казино. Раніше держава втрачала до 10 млрд грн через тіньовий ринок азартних ігор. Наразі для агентства PlayCity боротьба з нелегальними казино є одним з пріоритетних завдань.

Автор:
Тетяна Ковальчук