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За два тижні роботи PlayCity подало на блокування понад 800 нелегальних онлайн-казино

казино, рулетка
В Україні блокують нелегальні онлайн-казино. / Freepik

За два тижні роботи агентство PlayCity, яке працює під координацією Мінцифри, виявило та передало на блокування Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) 824 нелегальних казино. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трасформації України.

За даними відомства, раніше держава втрачала до 10 млрд грн через тіньовий ринок азартних ігор. Наразі для агентства PlayCity боротьба з нелегальними казино є одним з пріоритетних завдань.

"Працюємо над автоматизацією процесу, щоб прибрати людський фактор та повністю цифровізувати сферу… Боремося з тіньовим ринком азартних ігор і лотерей, щоб в Україні працювали тільки легальні компанії", — зазначили у Мінцифри.

Крім того, у міністерстві зазначили, що вже скоро громадяни зможуть самостійно повідомляти про нелегальні казино через сайт PlayCity.

Нагадаємо, в Україні створили асоціацію, яка регулюватиме ринок азартних ігор. До її складу увійшли компанії, де працює майже тисяча ІТ-фахівців. Організацію заснували, щоб боротися з нелегальним гральним бізнесом, зокрема тим, що має зв’язки з Росією.

Автор:
Тетяна Ковальчук