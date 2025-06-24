За два тижні роботи PlayCity подало на блокування понад 800 нелегальних онлайн-казино

За два тижні роботи агентство PlayCity, яке працює під координацією Мінцифри, виявило та передало на блокування Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) 824 нелегальних казино.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трасформації України.

За даними відомства, раніше держава втрачала до 10 млрд грн через тіньовий ринок азартних ігор. Наразі для агентства PlayCity боротьба з нелегальними казино є одним з пріоритетних завдань.

"Працюємо над автоматизацією процесу, щоб прибрати людський фактор та повністю цифровізувати сферу… Боремося з тіньовим ринком азартних ігор і лотерей, щоб в Україні працювали тільки легальні компанії", — зазначили у Мінцифри.

Крім того, у міністерстві зазначили, що вже скоро громадяни зможуть самостійно повідомляти про нелегальні казино через сайт PlayCity.

Нагадаємо, в Україні створили асоціацію, яка регулюватиме ринок азартних ігор. До її складу увійшли компанії, де працює майже тисяча ІТ-фахівців. Організацію заснували, щоб боротися з нелегальним гральним бізнесом, зокрема тим, що має зв’язки з Росією.