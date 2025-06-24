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За две недели работы PlayCity подало на блокировку более 800 нелегальных онлайн-казино

казино, рулетка
В Украине блокируют нелегальные онлайн-казино / Freepik

За две недели работы агентство PlayCity, работающее под координацией Минцифры, обнаружило и передало на блокировку Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК) 824 нелегальных казино.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства цифровой трансформации Украины.

По данным ведомства, ранее государство теряло до 10 млрд грн из-за теневого рынка азартных игр. В настоящее время для агентства PlayCity борьба с нелегальными казино является одной из приоритетных задач.

"Работаем над автоматизацией процесса, чтобы устранить человеческий фактор и полностью цифровизировать сферу… Боремся с теневым рынком азартных игр и лотерей, чтобы в Украине работали только легальные компании", — отметили в Минцифре.

Кроме того, в министерстве отметили, что уже скоро граждане смогут самостоятельно сообщать о нелегальных казино через сайт PlayCity.

Напомним, в Украине была создана ассоциация, которая будет регулировать рынок азартных игр. В ее состав вошли компании, где работает около тысячи ИТ-специалистов. Организацию основали, чтобы бороться с нелегальным игорным бизнесом, в том числе тем, что имеет связи с Россией.

Автор:
Татьяна Ковальчук