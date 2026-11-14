РФ атаковала дронами объект "Нафтогаза" на Полтавщине: возник масштабный пожар

Днем 14 ноября российские войска атаковали дронами один из объектов группы "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате удара возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

В момент атаки работники находились в укрытии.

На месте работают все необходимые службы. Оценить масштабы разрушений и нанесенный ущерб компания сможет после того, как это позволит ситуация безопасности.

"На этой неделе атаки на инфраструктуру "Нафтогаза" происходят практически каждый день. Спасибо спасателям и сотрудникам группы "Нафтогаз" за выдержку и профессионализм", - отметил и. о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Напомним, 11 ноября российские войска ударили реактивными дронами по объекту "Нафтогаза" на Днепропетровщине. Тогда также возник масштабный пожар и повреждено технологическое оборудование.