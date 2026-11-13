Пять домов в Киеве остаются без тепла из-за долгов за газ

В Киеве пять многоэтажек, входящих в три ОСМД, до сих пор не могут подключить отопление из-за задолженности за потребленный газ. Общая сумма долга составляет около 2 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Киевской городской государственной администрации.

Речь идет об ОСМД "Парковая башня", "Дом на Вавиловых" и "Дуброва Лукрецкая", которыми управляет частная компания "Кузнечная-Жилсервис".

Чтобы не допустить срыва теплоснабжения в пяти домах Голосеевского и Шевченковского районов, город совместно с "Нефтегаз Трейдинг" предложил алгоритм урегулирования задолженности.

В ходе рабочей встречи представители КГГА, "Нафтогаз Трейдинг", управляющего и ОСМД обсудили механизмы погашения долга и возобновления газоснабжения.

И. о. Первый заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что город и "Нафтогаз Трейдинг" готовы обеспечить необходимую координацию, однако дальнейшие шаги должны сделать управитель и представители ОСМД.

Временно исполняющий обязанности генерального директора "Нефтегаз Трейдинг" Игорь Чулой также заявил, что компания предложила механизмы урегулирования проблемы и готова способствовать их реализации.

Напомним, еще 9 ноября тепло получили около 80% домов Киева, которые обслуживают коммунальные управляющие компании. На тот момент к отоплению было подключено более 80% учреждений социальной сферы.