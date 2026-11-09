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Отопительный сезон в Киеве: теплоснабжение получили около 80% жилых домов

отопление
В Украине стартовал отопительный сезон

В Киеве идет подключение жилищного фонда и учреждений социальной сферы к отоплению. На утро 9 ноября тепло подали почти до 80% жилых домов, обслуживающих коммунальные управляющие компании.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по индивидуальным заявкам их управляющих.

Когда в Киеве начался отопительный сезон

Отопительный сезон для жилых домов столицы официально стартовал 2 ноября. С этого времени коммунальные службы постепенно подключают здания к системе теплоснабжения.

В то же время, заведения социальной сферы начали получать тепло раньше - с 16 октября. Подключение таких объектов производится по заявкам руководителей учреждений.

Сколько школ, детсадов и больниц уже с отоплением

По имеющимся данным, к теплоснабжению в Киеве уже подключили:

  • 247 медицинских учреждений;
  • 481 детский сад;
  • 387 школ.

В общей сложности отопление получают более 80% заведений социальной сферы столицы.

Таким образом, подключение к теплу продолжается как в жилом секторе, так и в социальных учреждениях. В то же время темпы подачи отопления в отдельные дома зависят от системы обслуживания и заявок управляющих.

Отопительный сезон в столице начался еще 16 октября – Киев сделал это первым в Украине.

На первом этапе тепло начали подавать в учреждения социальной сферы (больницы, школы и детские сады), которые подключали по индивидуальным заявкам их руководителей.

Напомним, в Киеве планируют ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, в частности, за счет строительства резервных котельных, однако это будет происходить уже во время отопительного сезона. Завершение работ по текущим оценкам потребует около двух месяцев.

Автор:
Ольга Опенько

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