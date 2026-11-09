Опалювальний сезон у Києві: теплопостачання отримали майже 80% житлових будинків

У Києві триває підключення житлового фонду та закладів соціальної сфери до опалення. Станом на ранок 9 листопада тепло подали майже до 80% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Будинки, які отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за індивідуальними заявками їхніх управителів.

Коли у Києві розпочався опалювальний сезон

Опалювальний сезон для житлових будинків столиці офіційно стартував 2 листопада. Відтоді комунальні служби поступово підключають будівлі до системи теплопостачання.

Водночас заклади соціальної сфери почали отримувати тепло раніше — із 16 жовтня. Підключення таких об'єктів відбувається за заявками керівників установ.

Скільки шкіл, дитсадків і лікарень уже з опаленням

За наявними даними, до теплопостачання у Києві вже підключили:

247 медичних закладів;

481 дитячий садок;

387 шкіл.

Загалом опалення отримують понад 80% закладів соціальної сфери столиці.

Таким чином, підключення до тепла триває як у житловому секторі, так і в соціальних установах. Водночас темпи подачі опалення до окремих будинків залежать від системи обслуговування та заявок управителів.

Опалювальний сезон у столиці розпочався ще 16 жовтня — Київ зробив це першим в Україні.

На першому етапі тепло почали подавати до закладів соціальної сфери (лікарень, шкіл та дитячих садків), які підключали за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Нагадаємо, у Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема за рахунок будівництва резервних котелень, однак це буде відбуватися вже під час опалювального сезону. Завершення робіт за поточними оцінками потребуватиме близько двох місяців.