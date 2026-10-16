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Окрім двох районів: у Києві розпочинають опалювальний сезон з 16 жовтня

Опалення
У Києві сьогодні починають опалювальний сезон / Unsplash

Всупереч складній ситуації в енергетиці з 16 жовтня у Києві розпочинають опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Теплопостачання спершу подадуть лікарням, школам та садочкам.

Як пише Dilo, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон. Спочатку, як зазвичай, — для закладів соціальної сфери, зокрема, в лікарнях, школах, садочках", - зауважив міський голова.

Кличко уточнив, що опаленням поки не забезпечать частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають. 

За словами мера, підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.

При цьому 14 жовтня в Києві були атаковані всі три міські теплоелектроцентралі (ТЕЦ). 

Що з опаленням у Києві

Проблеми з теплопостачанням у Києві загострилися після російських атак у січні 2026 року. Тоді без опалення одночасно залишалися тисячі будинків столиці, а пошкодження теплової інфраструктури призвели до тривалих перебоїв у низці районів. Місто було змушене працювати в екстреному режимі та залучати резервні джерела тепла.

Наразі Київ готується до нового опалювального сезону з урахуванням воєнних ризиків. Одним із напрямів є посилення стійкості системи та створення резервних джерел тепла, зокрема мобільних котелень.

 Київ модернізує енергетичну інфраструктуру перед опалювальним сезоном, зокрема готує об'єкти теплопостачання та резервного живлення.

Зокрема у Голосіївському районі Києва будують теплову мережу для окремих мікрорайонів на Теремках. 

Автор:
Світлана Манько

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