Київ скоригував проєкт тепломережі на Теремках

У Голосіївському районі Києва скоригували схему будівництва теплової мережі для окремих мікрорайонів на Теремках. За новим варіантом планують зберегти понад 160 дерев, видалити близько десяти насаджень, а частину лише кронувати.

Про це інформує Dilo з посиланням на КМДА.

За останній місяць місто опрацювало кілька варіантів будівництва із залученням науковців, галузевих експертів та представників, делегованих громадськістю.

За підсумками роботи фокус-групи до чинного проєкту запропонували внести коригування, які не суперечать будівельним, технічним та технологічним нормам. На їх основі сформували нову конфігурацію робіт, що дає змогу уникнути видалення більшості зелених насаджень.

Водночас у КМДА зазначили, що повноцінної альтернативи самому проєкту будівництва тепломережі наразі немає через обмежені строки підготовки до опалювального сезону.

Роботи мають забезпечити теплопостачання окремих мікрорайонів Теремків та враховують вимоги до будівництва джерел резервного живлення.

Нагадаємо, Київ модернізує енергетичну інфраструктуру перед опалювальним сезоном, зокрема готує об'єкти теплопостачання та резервного живлення.