АМКУ оштрафував виробника дієтичної добавки для зору на 407 тисяч гривень

Антимонопольний комітет України визнав дії ТОВ "НВЛ "Фітопродукт" порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції через поширення інформації, що вводить в оману.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на рішення регулятора від 1 жовтня 2026 року.

Йдеться про дієтичну добавку "Комплекс для здоров'я очей", яку виготовляє компанія. На упаковці та в аркуші-вкладиші для споживачів поширювалися дані про покращення функцій зору та профілактику вікових захворювань очей.

Для підтвердження цих характеристик виробник надав наукові публікації з описом окремих властивостей компонентів, що входять до складу добавки. Проте надані матеріали не підтверджували заявлені властивості продукту та не містили результатів досліджень із врахуванням його повного складу.

Висновки МОЗ та результати опитування споживачів

Міністерство охорони здоров'я України зазначило, що такі твердження можуть викликати хибні асоціації про те, що вживання добавки полегшує перебіг захворювань.

Крім того, АМКУ провів опитування споживачів, яке засвідчило:

інформація на упаковці може впливати на рішення придбати продукцію;

заявлені властивості добавки сприймаються як властивості, притаманні лікарським засобам.

За оцінкою Комітету, компанія могла отримати неправомірні конкурентні переваги перед виробниками та реалізаторами ліків не завдяки власним досягненням, а через поширення неправдивих відомостей.

Рішення АМКУ та розмір штрафу

Дії виробника визнали порушенням статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". На підприємство наклали штраф у розмірі 407 160 гривень.

Під час розгляду справи компанія повідомила про припинення виробництва цієї добавки, що регулятор урахував під час визначення суми штрафу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ оштрафував виробника дієтичної добавки на понад 1,6 млн грн за оманливу рекламу. Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Ананта Медікеар Україна" на 1 660 972 грн за поширення оманливої інформації про властивості дієтичної добавки "Лів-Кер".