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Змови на тендерах для оборони: АМКУ оштрафував сім компаній на понад 192 млн грн

гривни
Сім компаній оштрафували за змову на оборонних закупівлях

АМКУ виявив антиконкурентні узгоджені дії семи компаній у закупівлях товарів для потреб оборони. Штрафи склали понад 192 млн грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АМКУ.

Змова у закупівлях для оборони

АМКУ визнав дії антиконкурентними узгодженими діями, що призвели до спотворення результатів торгів. Загальна очікувана вартість закупівель, щодо яких проводилося розслідування, становила майже 2 млрд грн.

За результатами розгляду справ сім суб’єктів господарювання притягнули до відповідальності. Загальна сума накладених на них штрафів становить 192,48 млн грн.

В АМКУ зазначили, що виявлення та припинення порушень конкурентного законодавства під час закупівель для потреб безпеки є одним із пріоритетних напрямів роботи Комітету у 2026 році.

Компанії, яких протягом останніх трьох років притягували до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на спотворення результатів тендерів, можуть бути відсторонені від участі у публічних закупівлях відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

Нагадаємо, на минулому тижні Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії на 630 тис. грн за змову під час п’яти аукціонів із продажу майна збанкрутілої Львівської макаронної фабрики. Загальна вартість торгів перевищила 540 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько

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