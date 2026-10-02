За "легкий" підробіток можна стати фігурантом справи: як карають за махінації з банківськими картками

Щонайменше 16 судових вироків знайшов “Опендатабот” зі згадками про дропів або «грошових мулів» за останні 8 років. Дроп — це людина, яка за грошову винагороду передає свої банківські рахунки чи доступ до них для чужих схем. У 13 із них рахунки дропів використовували у схемах, пов’язаних із наркотрафіком, ше 3 — в онлайн-шахрайстві.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Опендатабот".

Динаміка вироків

Зазначається, що 3 такі вироки вже знайдено цьогоріч. Водночас за 2024 та 2025 роки вироків, де застосовувалася схема з дропами, не було виявлено. Найбільше таких рішень припало на 2020 рік — 8. Ще по 2 вироки знайдено за 2019 та 2021 роки, а один — за 2023-й.

У 81% справ дроп-рахунки були частиною схем, пов’язаних із наркотрафіком: 13 вироків. Ще 3 вироки стосувалися онлайн-шахрайства з використанням дроп-рахунків.

Водночас згадка про дропа у вироку не завжди означає, що саме власника рахунку засудили за передачу своїх банківських даних. У частині рішень дропи описані як один з елементів загальної злочинної схеми, тоді як засуджена особа виконувала іншу роль.

Як карають

У 75% вироків основним покаранням було позбавлення волі: 12 вироків. Строки становили від 2 до 10 років. Водночас у 8 вироках засуджених звільнили від відбування покарання з випробуванням.

Ще у 4 вироках покаранням став штраф. Загалом конкретну суму штрафу зазначено у 6 рішеннях — від 98,6 тис. грн до 850 тис. грн.

Найбільше вироків зі згадками про дропів винесли суди Києва — 10, або 63% від усіх знайдених. Ще 2 припадають на Одещину. По одному рішенню виявлено на Дніпропетровщині, Закарпатті, Київщині та Миколаївщині.

В окремих справах суди також стягували кошти на користь потерпілих. Так, в одному вироку йдеться про 8,65 млн грн відшкодування: 6,65 млн грн матеріальної та ще 2 млн грн моральної шкоди. У двох інших справах обвинувачені добровільно відшкодували потерпілим загалом 42,1 тис. грн. Ще у двох вироках суди стягнули 29,8 тис. грн процесуальних витрат загалом.

Нагадаємо, що у вересні 2026 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт № 16013, який пропонує запровадити кримінальну відповідальність за передачу або отримання банківських карток, рахунків та доступу до них для використання у шахрайських та інших злочинних схемах. Зміни, зокрема, спрямовані на боротьбу з так званими дропами та дроп-рахунками.

Про "дропів"

"Дропи" (від англ. "to drop" – кидати) – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів. Сюди входять картки, рахунки, пін-коди і доступ до інтернет-банкінгу.

Зловмисники обіцяють "дропам" грошову винагороду за надання доступу до своїх банківських реквізитів. Вони використовують ці дані для незаконних фінансових операцій, відмивання грошей, або інших шахрайських дій.

Залучення до схеми "дропів" сприяє поширенню фінансових злочинів і шахрайства, що шкодить фінансовій системі в цілому.

Нагадаємо, станом на червень банки закрили понад пів мільйона рахунків по статті фінансового моніторингу у рамках боротьби з "дропами".