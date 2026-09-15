Дроп-рахунки хочуть криміналізувати: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №16013, який передбачає криміналізацію передачі та обігу “дроп-рахунків”, що використовуються у злочинних схемах і шахрайських кол-центрах.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба парламенту.

Дроп-рахунки хочуть криміналізувати

За відповідне рішення проголосували 299 народних депутатів.

Законопроєкт також має удосконалити кримінально-правові механізми протидії фінансовому шахрайству та посилити відповідальність за використання рахунків у незаконних операціях.

Крім того, документ спрямований на імплементацію положень Директиви ЄС 2019/713 у національне законодавство. Вона стосується боротьби з шахрайством і підробками, пов’язаними з безготівковими платіжними засобами.

Після ухвалення законопроєкту в цілому нові норми мають посилити протидію схемам, у яких банківські рахунки використовуються для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом.

Що передбачає законопроєкт?

У пояснювальній записці до документу йдеться, що головною метою законопроєкту є створення правового механізму для накопичення та обміну інформацією про осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю, її збереження та доступу до неї надавачів платіжних послуг з метою запобігання діяльності тих осіб, яка не відповідає вимогам законодавства України.

Проєктом передбачається:

створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю;

банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених "дропів" та підприємства, які використовували міскодінг;

до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);

банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.

Про "дропів"

"Дропи" (від англ. "to drop" – кидати) – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів. Сюди входять картки, рахунки, пін-коди і доступ до інтернет-банкінгу.

Зловмисники обіцяють "дропам" грошову винагороду за надання доступу до своїх банківських реквізитів. Вони використовують ці дані для незаконних фінансових операцій, відмивання грошей, або інших шахрайських дій.

Залучення до схеми "дропів" сприяє поширенню фінансових злочинів і шахрайства, що шкодить фінансовій системі в цілому.

Нагадаємо, станом на червень банки закрили понад пів мільйона рахунків по статті фінансового моніторингу у рамках боротьби з "дропами".