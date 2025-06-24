Банки закрили понад пів мільйона рахунків українців у 2025 році по статті фінансового моніторингу

З початку 2025 року банки закрили понад пів мільйона рахунків по статті фінансового моніторингу у рамках боротьби з так званими "дропами" - людьми, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки надалі використовуються як "транзитні" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, у Верховній Раді пройшло засідання тимчасової слідчої комісії з питань боротьби з "дропами" за участі Міністерства фінансів та Національного банку.

Железняк навів статистику для розуміння обсягу проблеми.

Так, тільки за 2025 рік банки закрили рахунки по статті по фінансового моніторингу:

606 тисячам фізичних осіб,

30 тисячам ФОПів.

"Тут звичайно не всі 100% "дропи", але десь 90-95% це воно", - наголосив Железняк.

Він додав, що наразі дуже активно спостерігається схема використання ФОП для відмивання грошей.

Посилення лімітів на перекази та реєстр "дропів": як банки змінюють контроль клієнтів

Українські банки з 1 червня знизили максимальний ліміт на перекази між картками та рахунками фізичних осіб (р2р-операції). Гранична сума вихідних платежів становить 100 тис. грн. замість 150 тис. грн. на місяць. Мінімальний ліміт на перекази залишився тим самим – на рівні 50 тис. грн на місяць.

Банки встановлюватимуть обмеження на р2р-платежі виходячи з того, наскільки зрозумілі доходи клієнта, а також враховуючи його обороти за рахунками, характер операцій, наявність депозитів, кредитів тощо.

Втім, на цьому сюрпризи для власників банківських карток не закінчуються. Незабаром у Верховній Раді має з'явитися законопроект про створення реєстру "дропів" – осіб, які продають дані своїх карток та рахунків. Цей реєстр дозволить банкам виявляти неблагонадійних клієнтів та встановлювати для них додаткові обмеження, аж до відмови в обслуговуванні та закриття рахунків. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.