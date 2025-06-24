Банки закрыли более полумиллиона счетов украинцев в 2025 году по статье финансового мониторинга

С начала 2025 года банки закрыли более полумиллиона счетов по статье финансового мониторинга в рамках борьбы с так называемыми "дропами" — людьми, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета в дальнейшем используются как "транзитные" для перевода и "отмывания" незаконных средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, в Верховной Раде прошло заседание временной следственной комиссии по борьбе с "дропами" с участием Министерства финансов и Национального банка.

Железняк привел статистику для понимания объема проблемы.

Так, только за 2025 год банки закрыли счета по статье по финансовому мониторингу:

606 тысячам физических лиц,

30 тысячам ФЛПов.

"Здесь конечно не все 100% "дропы", но где-то 90-95% это", — подчеркнул Железняк.

Он добавил, что сейчас очень активно наблюдается схема использования ФЛП для отмывания денег.

Ужесточение лимитов на переводы и реестр "дропов": как банки изменяют контроль клиентов

Украинские банки с 1 июня снизили максимальный лимит на переводы между карточками и счетами физических лиц (р2р-операции). Предельная сумма исходящих платежей составляет 100 тыс. грн. вместо 150 тысяч гривен. в месяц. Минимальный лимит на переводы остался прежним – на уровне 50 тыс. грн в месяц.

Банки будут устанавливать ограничения на р2р-платежи исходя из того, насколько понятны доходы клиента, а также учитывая его обороты по счетам, характер операций, наличие депозитов, кредитов и т.п.

Впрочем, на этом сюрпризы для держателей банковских карт не заканчиваются. Вскоре в Верховной Раде должен появиться законопроект о создании реестра "дропов" – лиц, продающих данные своих карт и счетов. Этот реестр позволит банкам выявлять неблагонадежных клиентов и устанавливать для них дополнительные ограничения вплоть до отказа в обслуживании и закрытии счетов. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.