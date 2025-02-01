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С 1 февраля действуют новые платежные лимиты на карточные переводы: что нужно знать
С 1 февраля 2025 года в Украине заработали новые платежные ограничения для населения с двумя лимитами — 50 тысяч гривен и 150 тысяч гривен в месяц, в зависимости от категории, присвоенной каждому человеку в банке.
Ограничение лимитов банками: что нужно знать
Напомним, 10 декабря ПриватБанк, Сбербанк, УниверсалБанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) заключили меморандум о внедрении унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их. Позже к меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему установление лимитов на карточные переводы, присоединились еще 23 банка и 2 финансовые компании.
Документом, в частности, вводятся ограничения на проведение операций для клиентов, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов:
- месячный лимит операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, в размере 50 тыс. грн с 1 февраля 2025г.
- для клиентов со средним и низким уровнем риска предел составляет 150 тыс. грн в месяц с 1 февраля, а с 1 июня он будет снижаться до 100 тыс. грн. грн.
Это касается не только переводов между карточками ( P2P — операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на iBAN .
После оценки каждого человека финансисты делят всех клиентов в три категории в зависимости от уровня риска: высокий, средний и низкий риск.
Банкиры обещают сообщать каждому человеку его персональный лимит, после чего вы поймете свою оценку (высоко или низкорисковая). Чтобы узнать свою категорию, достаточно будет обратиться в контакт-центр финучреждения, а некоторые даже обещают указывать лимит в личном кабинете клиента.
В лимит не будут считать переводы человека между его собственными счетами в одном банке. Но будут, если деньги будут ходить между счетами физлица в разных финучреждениях. Также исключения будут для зарплатных карт (если зарплата выше лимита) и тех, кто подтвердит официальные доходы в сумме выше лимита. Еще исключения сделают для волонтеров.
Список финучреждений
В целом, согласно данным Ассоциации украинских банков (АУБ), по состоянию на 27 января 2025 г. к меморандуму присоединились 46 финансовых учреждений.
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Универсалбанк (monobank);
- Сенс Банк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- ОТП Банк;
- Кредобанк;
- Банк Южный;
- Правэкс Банк;
- Кристаллбанк;
- Банк Глобус;
- МТБ Банк;
- Радобанк;
- Идея Банка;
- Альтбанк;
- Банк "Альянс";
- Европромбанк;
- Банк "Клиринговый дом";
- Поликомбанк;
- Банк "Траст-Капитал";
- Украинский банк реконструкции и развития;
- Окси Банк;
- Первый инвестиционный банк;
- Агропросперис Банк;
- ПроКредит Банк;
- Коминбанк;
- Банк "Украинский капитал";
- Скай-Банк;
- А-банк;
- Банк Восток;
- Банк Кредит Днепр;
- Аккордбанк;
- Кредитвест Банк;
- ТАСкомбанк;
- Кредит Европа Банк;
- Банк "Грант";
- БАНК 3/4;
- Двигатель;
- Асвио Банк;
- РВС Банк;
- Индустриалбанк.
Также к соглашению присоединились два небанковских финучреждения – ООО "Новапей" (NovaPay) и ФК "ЕВО" (RozetkaPay).
Как новые лимиты на карточные переводы от банков повлияют на украинцев
Как объясняют в НБУ, подписанный банками меморандум уменьшит возможности финансирования теневой экономики, а указанные в нем лимиты касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые".
В регуляторе отмечают, что меморандум не усиливает финансовый мониторинг.
"Банки как применяли риск-ориентировочный подход к оценке клиентов, а соответственно и решений об их обслуживании, так и используют. Кроме того, успешная реализация меморандума, напротив, может стать шагом к досрочному снятию временного лимита на исходные P2P переводы, которые мы вынуждены были ввести в октябре сроком полгода", – подчеркивают в НБУ.
Отмечается, что меморандум не вводит дополнительных ограничений для клиентов банков-подписантов .
"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится. Как это не изменилось для вас и в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решению проблемы с дропами, определив общую рамку для всех клиентов", – объясняют в НБУ.
Уточняется, что указаны в документе лимиты касаются только тех клиентов, которые не предоставили документы в подтверждение своих доходов – особенно тех, кто определен "высокорисковыми":
"Последних, по оценкам банков, не больше 1% от всей клиентской базы. Да, всего 1%, но именно они активно задействованы в сети "дропов" и являются основой этого миллиардного "дропа"-трафика", — убеждают в НБУ.
Там добавляют, что меморандум не отразится на работе волонтеров. В то же время, он отметил, что сейчас клиентам не нужно обновлять данные о доходах или нести в банки какие-то справки.
"Взаимодействие с банками продолжается в стандартном режиме. Меморандум не предусматривает предоставление каких-либо дополнительных справок или обновления данных клиентами. Никаких требований по дополнительной идентификации Меморандум не содержит, ведь она состоялась при открытии счета", — отмечают в НБУ.
При этом в регуляторе подчеркивают, что подписанный банками меморандум уменьшит возможности финансирования теневой экономики.
Отметим, Национальный банк Украины решил установить с 1 октября временно на пол года лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С)