С 1 февраля действуют новые платежные лимиты на карточные переводы: что нужно знать

С 1 февраля 2025 года в Украине заработали новые платежные ограничения для населения с двумя лимитами — 50 тысяч гривен и 150 тысяч гривен в месяц, в зависимости от категории, присвоенной каждому человеку в банке.

Ограничение лимитов банками: что нужно знать

Напомним, 10 декабря ПриватБанк, Сбербанк, УниверсалБанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) заключили меморандум о внедрении унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их. Позже к меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему установление лимитов на карточные переводы, присоединились еще 23 банка и 2 финансовые компании.

Документом, в частности, вводятся ограничения на проведение операций для клиентов, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов:

месячный лимит операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, в размере 50 тыс. грн с 1 февраля 2025г.

для клиентов со средним и низким уровнем риска предел составляет 150 тыс. грн в месяц с 1 февраля, а с 1 июня он будет снижаться до 100 тыс. грн. грн.

Это касается не только переводов между карточками ( P2P — операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на iBAN .

После оценки каждого человека финансисты делят всех клиентов в три категории в зависимости от уровня риска: высокий, средний и низкий риск.

Банкиры обещают сообщать каждому человеку его персональный лимит, после чего вы поймете свою оценку (высоко или низкорисковая). Чтобы узнать свою категорию, достаточно будет обратиться в контакт-центр финучреждения, а некоторые даже обещают указывать лимит в личном кабинете клиента.

В лимит не будут считать переводы человека между его собственными счетами в одном банке. Но будут, если деньги будут ходить между счетами физлица в разных финучреждениях. Также исключения будут для зарплатных карт (если зарплата выше лимита) и тех, кто подтвердит официальные доходы в сумме выше лимита. Еще исключения сделают для волонтеров.

Список финучреждений

В целом, согласно данным Ассоциации украинских банков (АУБ), по состоянию на 27 января 2025 г. к меморандуму присоединились 46 финансовых учреждений.

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Универсалбанк (monobank);

Сенс Банк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

ОТП Банк;

Кредобанк;

Банк Южный;

Правэкс Банк;

Кристаллбанк;

Банк Глобус;

МТБ Банк;

Радобанк;

Идея Банка;

Альтбанк;

Банк "Альянс";

Европромбанк;

Банк "Клиринговый дом";

Поликомбанк;

Банк "Траст-Капитал";

Украинский банк реконструкции и развития;

Окси Банк;

Первый инвестиционный банк;

Агропросперис Банк;

ПроКредит Банк;

Коминбанк;

Банк "Украинский капитал";

Скай-Банк;

А-банк;

Банк Восток;

Банк Кредит Днепр;

Аккордбанк;

Кредитвест Банк;

ТАСкомбанк;

Кредит Европа Банк;

Банк "Грант";

БАНК 3/4;

Двигатель;

Асвио Банк;

РВС Банк;

Индустриалбанк.

Также к соглашению присоединились два небанковских финучреждения – ООО "Новапей" (NovaPay) и ФК "ЕВО" (RozetkaPay).

Как новые лимиты на карточные переводы от банков повлияют на украинцев

Как объясняют в НБУ, подписанный банками меморандум уменьшит возможности финансирования теневой экономики, а указанные в нем лимиты касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые".

В регуляторе отмечают, что меморандум не усиливает финансовый мониторинг.

"Банки как применяли риск-ориентировочный подход к оценке клиентов, а соответственно и решений об их обслуживании, так и используют. Кроме того, успешная реализация меморандума, напротив, может стать шагом к досрочному снятию временного лимита на исходные P2P переводы, которые мы вынуждены были ввести в октябре сроком полгода", – подчеркивают в НБУ.

Отмечается, что меморандум не вводит дополнительных ограничений для клиентов банков-подписантов .

"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится. Как это не изменилось для вас и в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решению проблемы с дропами, определив общую рамку для всех клиентов", – объясняют в НБУ.

Уточняется, что указаны в документе лимиты касаются только тех клиентов, которые не предоставили документы в подтверждение своих доходов – особенно тех, кто определен "высокорисковыми":

"Последних, по оценкам банков, не больше 1% от всей клиентской базы. Да, всего 1%, но именно они активно задействованы в сети "дропов" и являются основой этого миллиардного "дропа"-трафика", — убеждают в НБУ.

Там добавляют, что меморандум не отразится на работе волонтеров. В то же время, он отметил, что сейчас клиентам не нужно обновлять данные о доходах или нести в банки какие-то справки.

"Взаимодействие с банками продолжается в стандартном режиме. Меморандум не предусматривает предоставление каких-либо дополнительных справок или обновления данных клиентами. Никаких требований по дополнительной идентификации Меморандум не содержит, ведь она состоялась при открытии счета", — отмечают в НБУ.

При этом в регуляторе подчеркивают, что подписанный банками меморандум уменьшит возможности финансирования теневой экономики.

Отметим, Национальный банк Украины решил установить с 1 октября временно на пол года лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С)