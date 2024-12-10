Украинские банки введут новые лимиты на карточные переводы: подписан меморандум

ПриватБанк, Ощадбанк, УниверсалБанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) заключили меморандум о внедрении унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их финансовых операций. В частности, вводятся новые месячные лимиты карточных переводов.

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Документ подписан в Национальном банке. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Какие лимиты будут установлены:

Документ вводит месячный лимит операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, в размере 50 тыс. грн с 1 февраля 2025 года.

Для клиентов со средним и низким уровнем риска предел составляет 150 тыс. грн в месяц с 1 февраля, а с 1 июня он будет снижаться до 100 тыс. грн.

Это касается не только переводов между карточками ( P2P -операций), лимиты на которые Нацбанк уже установил на уровне 150 тыс. грн в месяц в одном банке, но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности, переводов на iBAN.

При значительных накоплениях или дополнительно подтвержденных доходах лимиты для клиентов будут устанавливаться индивидуально, с учетом уровня их доходов. Информацию о доходах планируется собирать автоматически с имеющихся ресурсов.

Какие другие условия предполагает меморандум

Документ также устанавливает подходы к обмену банковской информацией и предусматривает усиление контроля над деятельностью физических лиц-предпринимателей.

Он ограничивает открытие счетов для клиентов без подтвержденных доходов тремя счетами в одной валюте и предусматривает усиленный контроль над платежами ночью.

Подписанты меморандума просят, в сотрудничестве с Национальным банком, создать централизованный реестр сомнительных клиентов ("дропов") и предоставить участникам доступ к официальной информации через онлайн-сервис "Дія", в частности о доходе клиента, судебных делах и других данных.

Председатель НБУ Андрей Пышный во время подписания меморандума выразил надежду, что к нему присоединятся и другие банки, а также небанковские участники рынка платежных услуг. этот документ.

Председатель НАБУ Владимир Мудрый подчеркнул, что это соглашение не нарушает конкуренцию на рынке, поскольку каждый банк и дальше будет иметь возможность устанавливать собственные тарифы. Однако соглашение вводит единственный барьер, который будет предотвращать злоупотребление платежной системой.

Участники подписания также отметили, что одна из главных целей этого меморандума – увеличение поступлений в госбюджет.

Напомним, Национальный банк Украины решил установить с 1 октября временно на пол года лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С)