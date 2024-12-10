Ліміти карткових переказів буде знижено: НБУ підписав меморандум з банками

ПриватБанк, Ощадбанк, УніверсалБанк (mono) та Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) уклали меморандум про впровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів та моніторингу їхніх фінансових операцій. Зокрема, вводяться місячні ліміти карткових переказів.

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Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Які ліміти буде встановлено:

Документ запроваджує місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у розмірі 50 тис. грн з 1 лютого 2025 року.

Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт складає 150 тис. грн на місяць з 1 лютого, а з 1 червня він знижуватиметься до 100 тис. грн.

Це стосується не лише переказів між картками (P2P-операцій), ліміти на які Нацбанк вже встановив на рівні 150 тис. грн за місяць в одному банку, а й усіх операцій з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема переказів на iBAN.

У разі значних накопичень або додатково підтверджених доходів ліміти для клієнтів встановлюватимуть індивідуально, з урахуванням рівня їхніх доходів. Інформацію про доходи планується збирати автоматично з наявних ресурсів.

Які інші умови передбачає меморандум

Документ також встановлює підходи до обміну банківською інформацією та передбачає посилення контролю за діяльністю фізичних осіб-підприємців.

Він обмежує відкриття рахунків для клієнтів без підтверджених доходів трьома рахунками в одній валюті та передбачає посилений контроль за платежами вночі.

Підписанти меморандуму просять, у співпраці з Національним банком, створити централізований реєстр сумнівних клієнтів ("дропів") і надати учасникам доступ до офіційної інформації через онлайн-сервіс "Дія", зокрема про дохід клієнта, судові справи та інші дані.

Голова НБУ Андрій Пишний під час підписання меморандуму висловив сподівання, що до нього приєднаються й інші банки, а також небанківські учасники ринку платіжних послуг. У свою чергу, голова АУБ Андрій Дубас припустив, що переважна більшість, а можливо, й усі 61 фінансові установи підпишуть цей документ.

Голова НАБУ Володимир Мудрий наголосив, що ця угода не порушує конкуренції на ринку, оскільки кожен банк і надалі матиме можливість встановлювати власні тарифи. Проте угода вводить єдиний бар'єр, який запобігатиме зловживанню платіжною системою.

Учасники підписання також зазначили, що одна з головних цілей цього меморандуму - збільшення надходжень до держбюджету.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив встановити з 1 жовтня тимчасово на пів року ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С)