Майже 50 млрд грн збитку: “ArcelorMittal Кривий Ріг” різко погіршив результати

“ArcelorMittal Кривий Ріг” завершив січень-вересень 2026 року з чистим збитком 49,44 млрд грн, що у 8,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас дохід підприємства скоротився до 45,65 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення “Інтерфакс-Україна”.

За дев’ять місяців 2025 року чистий збиток комбінату становив 5,77 млрд грн, а дохід від звичайної діяльності — 52,28 млрд грн.

Таким чином, у січні-вересні 2026 року дохід підприємства скоротився приблизно на 12,7% у річному вимірі.

Непокритий збиток “ArcelorMittal Кривий Ріг” станом на кінець вересня сягнув 82,28 млрд грн.

Збитки різко зросли у третьому кварталі

За підсумками першого кварталу 2026 року підприємство отримало 4,6 млрд грн чистого збитку, що на 54,8% більше, ніж роком раніше. Дохід за цей період становив 13,24 млрд грн.

За перше півріччя чистий збиток “ArcelorMittal Кривий Ріг” зріс на 57,4% — до 6,64 млрд грн. Дохід за шість місяців становив 32,84 млрд грн проти 33,82 млрд грн роком раніше.

Для порівняння, за весь 2025 рік підприємство отримало 8,9 млрд грн чистого збитку при доході 70,63 млрд грн.

“ArcelorMittal Кривий Ріг” є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні та спеціалізується, зокрема, на виробництві арматури й катанки. 95,128% акцій підприємства належить Arcelor Mittal Duisburg GmbH.

Нагадаємо, у жовтні “ArcelorMittal Кривий Ріг” розпочав консервацію заводу після чотирьох російських ракетних атак. Підприємство переводять у режим холодної зупинки, оскільки компанія вважає його безпечну та стабільну роботу неможливою за нинішніх умов. У ArcelorMittal наголошували, що група не залишає Україну і планує відновити виробництво, щойно це стане можливим.