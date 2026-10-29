Кривий Ріг просить індійського власника не зупиняти "АрселорМіттал": без роботи залишилися 17 тисяч людей

Міська рада Кривого Рогу звернулася до індійського мільярдера Лакшмі Мітталу з проханням переглянути плани повної зупинки роботи найбільшого в Україні гірничо-металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (колишня "Криворіжсталь"), на якому працюють близько 17 тисяч людей.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У документі зазначено, що міська влада дізналася про плани зупинки та консервації підприємства зі ЗМІ, без попереднього обговорення можливих наслідків із компанією.

У міськраді попереджають про втрату доходів тисячами сімей у разі масштабного скорочення персоналу.

Також депутати вказують на екологічні ризики, якщо припиниться належне обслуговування хвостосховищ, гребель та систем відведення шахтних вод.

Зупинка "АрселорМіттал"

"АрселорМіттал Кривий Ріг" після серії ракетних ударів заявив, що не може безпечно відновити виробництво. Компанія планує зберігати інфраструктуру підприємства до появи можливості відновити роботу.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" вже розпочав переведення підприємства в режим холодної зупинки. Протягом наступних двох місяців виробництво підготують до безпечної зупинки, після чого промислові активи законсервують до появи можливості відновити роботу.

У Кривому Розі після цього заявили про важку ситуацію через зупинку великих металургійних підприємств.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, низка найбільших підприємств міста зупинена, а інші працюють максимум на чверть довоєнних обсягів. Тому Кривий Ріг цього року скоротить частину бюджетних видатків через падіння податкових надходжень від гірничо-металургійних підприємств.

Про "АрселорМіттал"

ArcelorMittal — одна з провідних світових інтегрованих сталеливарних та гірничодобувних компаній, що працює в 60 країнах та має основні сталеливарні виробництва в 14 країнах. Це найбільший виробник сталі в Європі, один з найбільших в Америці. Компанія також нарощує присутність в Азії через спільне підприємство AM/NS India.

ArcelorMittal продає свою продукцію широкому колу клієнтів, включаючи автомобільну, машинобудівну, будівельну та машинобудівну промисловість, і в 2025 році отримала дохід у розмірі 61,4 мільярда доларів, виробила 55,6 мільйона метричних тонн сирої сталі та 48,8 мільйона тонн залізної руди.

Акції ArcelorMittal котируються на фондових біржах Нью-Йорка, Амстердама, Парижа , Люксембурга та на іспанських фондових біржах Барселони, Більбао, Мадрида та Валенсії.

Найбільшим мажоритарним акционером та керівником є індійський мільярдер Лакшмі Міттал та його родина. Решта акцій належить інституційним інвесторам та перебуває у вільному обігу на фондових біржах.