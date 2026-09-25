Після ракетних ударів світовий металургійний гігант не відновить роботу свого підприємства в Україні

Український виробник сталі "АрселорМіттал Кривий Ріг", який працює у складі ArcelorMittal, повідомив про неможливість відновити діяльність підприємства в Україні.

Як пише Dilo, про це йдеться у заяві на сайті компанії.

"З глибоким жалем ми дійшли висновку, що більше не можемо безпечно експлуатувати "АрселорМіттал Кривий Ріг". З початку війни наш народ в Україні невпинно працював, щоб шахти та завод продовжували працювати. Вони були втіленням хоробрості за обставин, які більшість із нас навіть не може собі уявити", - сказав генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

За його словами, компанія обговорює майбутнє заводу з урядом України та зосередиться на збереженні інфраструктури, щоб відновити виробництво після припинення війни.

Зазначається, що протягом останніх п'яти тижнів "АрселорМіттал Кривий Ріг" зазнав чотирьох ракетних ударів, що призвело до загибелі, поранень працівників та значної шкоди виробничим об'єктам.

Останній напад стався 21 вересня. Загалом у результаті чотирьох нападів загинуло п'ять працівників та поранено 17 осіб, один з яких перебуває у критичному стані.

Про АрселорМіттал

ArcelorMittal — одна з провідних світових інтегрованих сталеливарних та гірничодобувних компаній, що працює в 60 країнах та має основні сталеливарні виробництва в 14 країнах. Це найбільший виробник сталі в Європі, один з найбільших в Америці. Компанія також нарощує присутність в Азії через спільне підприємство AM/NS India.

ArcelorMittal продає свою продукцію широкому колу клієнтів, включаючи автомобільну, машинобудівну, будівельну та машинобудівну промисловість, і в 2025 році отримала дохід у розмірі 61,4 мільярда доларів, виробила 55,6 мільйона метричних тонн сирої сталі та 48,8 мільйона тонн залізної руди.

Акції ArcelorMittal котируються на фондових біржах Нью-Йорка, Амстердама, Парижа , Люксембурга та на іспанських фондових біржах Барселони, Більбао, Мадрида та Валенсії.

Найбільшим мажоритарним акционером та керівником є індійський мільярдер Лакшмі Міттал та його родина. Решта акцій належить інституційним інвесторам та перебуває у вільному обігу на фондових біржах.

Зауважимо, ситуація в українській металургії після нових російських атак ще більше погіршилася: "Запоріжсталь" залишається зупиненою, а після влучання у "Каметсталь", яку називали єдиним із трьох великих підприємств повного циклу, що продовжувало роботу, цей комбінат також припинив виробництво.

У ніч із 21 на 22 вересня 2026 року російські війська завдали удару балістичним озброєнням по цивільному промисловому підприємству української компанії "Інтерпайп".

До цього Росія вчетверте за місяць обстріляла "Запоріжсталь". Уранці 17 вересня війська РФ випустили по підприємству дві балістичні ракети, пошкодивши виробниче обладнання, цехи та колії, один співробітник дістав поранення.