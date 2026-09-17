Четверта атака за місяць: Росія знову обстріляла "Запоріжсталь"

Росія вранці 17 вересня завдала чергового удару по “Запоріжсталі” - вже четвертого за місяць. По підприємству випустили дві балістичні ракети, внаслідок чого пошкоджено обладнання, будівлі цехів та залізничну інфраструктуру, один працівник дістав поранення.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Росія вдарила по "Запоріжсталі"

Ракети влучили у промислові майданчики цехів. Значних пошкоджень зазнали основне технологічне та допоміжне обладнання, будівлі виробничих підрозділів, а також інженерна і залізнична інфраструктура підприємства.

Наразі на комбінаті розбирають завали та ліквідовують наслідки обстрілу. Після завершення цих робіт фахівці зможуть провести детальне обстеження об’єктів і оцінити масштаби збитків.

Після оголошення повітряної тривоги співробітників підприємства завчасно попередили про ракетну загрозу та організували їхній перехід до захисних споруд.

Один із працівників не встиг дістатися укриття до моменту удару. Його деблокували працівники підприємства та рятувальники, після чого надали першу допомогу і доправили до лікарні.

У потерпілого діагностували уламкові поранення та струс мозку. Загиблих унаслідок цієї атаки немає.

Четверта атака за місяць

Нинішній удар став уже четвертим по "Запоріжсталі" за трохи більше ніж місяць. За словами операційного директора Метінвесту Олександра Мироненка, починаючи із серпня російські війська випустили по комбінату загалом 17 балістичних ракет.

Підприємство зазнало першої масштабної атаки 11 серпня. Тоді були пошкоджені технологічне та допоміжне обладнання, інфраструктура й енергосистема комбінату. Внаслідок обстрілу загинули вісім працівників, ще 28 людей були поранені. Після цього виробничі процеси на підприємстві припинилися.

27 серпня російські війська знову атакували об’єкти комбінату. Тоді повідомлялося про пошкодження виробничої інфраструктури, але без загиблих і постраждалих.

Наступний удар стався 12 вересня. Під обстріл потрапили доменне та сталеплавильне виробництва, енергетичні об’єкти, мережі та логістична інфраструктура. Четверо працівників підприємства зазнали поранень.

"Метінвест" готується до оцінки збитків

Нагадаємо, "Запоріжсталь" залишається у тривалому простої після російських обстрілів, а відновлення підприємства не буде швидким. Додатковим викликом для комбінату стала блокада портів Великої Одеси, яка обмежує можливості виробляти та експортувати металопродукцію.

У "Метінвесті" наголошують, що пріоритетом залишається збереження комбінату, його працівників і виробничого потенціалу.

Черговий обстріл збільшив масштаби пошкоджень і ускладнив відновлення підприємства, яке є одним із ключових промислових активів Запоріжжя.