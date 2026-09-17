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Четвертая атака через месяц: Россия снова обстреляла "Запорожсталь"
Россия утром 17 сентября нанесла очередной удар по "Запорожстали" — уже четвертый месяц. По предприятию выпустили две баллистические ракеты, в результате чего повреждены оборудование, здания цехов и железнодорожная инфраструктура, один работник получил ранения.
Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение "Метинвеста".
Россия ударила по "Запорожстали"
Ракеты попали в промышленные площадки цехов. Значительные повреждения получили основное технологическое и вспомогательное оборудование, здания производственных подразделений, а также инженерная и железнодорожная инфраструктура предприятия.
На комбинате разбирают завалы и ликвидируют последствия обстрела. После завершения этих работ специалисты смогут провести подробное обследование объектов и оценить масштабы убытков.
После оглашения воздушной тревоги сотрудников предприятия заранее предупредили о ракетной угрозе и организовали их переход к защитным сооружениям.
Один из работников не успел добраться до укрытия до момента удара. Его деблокировали работники предприятия и спасатели, после чего оказали первую помощь и доставили в больницу.
У пострадавшего диагностировали обломочные ранения и сотрясение мозга. Погибших в результате этой атаки нет.
Четвертая атака через месяц
Нынешний удар стал уже четвертым по "Запорожстали" за чуть больше месяца. По словам операционного директора Метинвеста Александра Мироненко, начиная с августа российские войска выпустили по комбинату в общей сложности 17 баллистических ракет.
Предприятие подверглось первой масштабной атаке 11 августа. Тогда было повреждено технологическое и вспомогательное оборудование, инфраструктура и энергосистема комбината. В результате обстрела погибли восемь работников, еще 28 человек были ранены. После этого производственные процессы на предприятии прекратились.
27 августа российские войска снова атаковали объекты комбината. Тогда сообщалось о повреждениях производственной инфраструктуры, но без погибших и пострадавших.
Следующий удар произошел 12 сентября. Под обстрелы попали доменное и сталеплавильное производства, энергетические объекты, сети и логистическая инфраструктура. Четверо работников предприятия получили ранения.
"Метинвест" готовится к оценке убытков
Напомним, "Запорожсталь" остается в длительном простое после российских обстрелов, а возобновление предприятия не будет скорым. Дополнительным вызовом для комбината стала блокада портов Одессы, которая ограничивает возможности производить и экспортировать металлопродукцию.
В "Метинвесте" отмечают, что приоритетом остается сохранение комбината, его работников и производственного потенциала.
Очередной обстрел увеличил масштабы повреждений и осложнил восстановление предприятия, являющегося одним из ключевых промышленных активов Запорожья.