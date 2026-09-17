Четвертая атака через месяц: Россия снова обстреляла "Запорожсталь"

Россия утром 17 сентября нанесла очередной удар по "Запорожстали" — уже четвертый месяц. По предприятию выпустили две баллистические ракеты, в результате чего повреждены оборудование, здания цехов и железнодорожная инфраструктура, один работник получил ранения.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

Россия ударила по "Запорожстали"

Ракеты попали в промышленные площадки цехов. Значительные повреждения получили основное технологическое и вспомогательное оборудование, здания производственных подразделений, а также инженерная и железнодорожная инфраструктура предприятия.

На комбинате разбирают завалы и ликвидируют последствия обстрела. После завершения этих работ специалисты смогут провести подробное обследование объектов и оценить масштабы убытков.

После оглашения воздушной тревоги сотрудников предприятия заранее предупредили о ракетной угрозе и организовали их переход к защитным сооружениям.

Один из работников не успел добраться до укрытия до момента удара. Его деблокировали работники предприятия и спасатели, после чего оказали первую помощь и доставили в больницу.

У пострадавшего диагностировали обломочные ранения и сотрясение мозга. Погибших в результате этой атаки нет.

Четвертая атака через месяц

Нынешний удар стал уже четвертым по "Запорожстали" за чуть больше месяца. По словам операционного директора Метинвеста Александра Мироненко, начиная с августа российские войска выпустили по комбинату в общей сложности 17 баллистических ракет.

Предприятие подверглось первой масштабной атаке 11 августа. Тогда было повреждено технологическое и вспомогательное оборудование, инфраструктура и энергосистема комбината. В результате обстрела погибли восемь работников, еще 28 человек были ранены. После этого производственные процессы на предприятии прекратились.

27 августа российские войска снова атаковали объекты комбината. Тогда сообщалось о повреждениях производственной инфраструктуры, но без погибших и пострадавших.

Следующий удар произошел 12 сентября. Под обстрелы попали доменное и сталеплавильное производства, энергетические объекты, сети и логистическая инфраструктура. Четверо работников предприятия получили ранения.

"Метинвест" готовится к оценке убытков

Напомним, "Запорожсталь" остается в длительном простое после российских обстрелов, а возобновление предприятия не будет скорым. Дополнительным вызовом для комбината стала блокада портов Одессы, которая ограничивает возможности производить и экспортировать металлопродукцию.

В "Метинвесте" отмечают, что приоритетом остается сохранение комбината, его работников и производственного потенциала.

Очередной обстрел увеличил масштабы повреждений и осложнил восстановление предприятия, являющегося одним из ключевых промышленных активов Запорожья.