Raiffeisen Bank обвинили в помощи ВПК России обойти санкции на $1,2 млрд

Акции австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) рухнули на биржевых торгах более чем на 8% после обнародования расследования инвестиционного фонда Grizzly Research. Аналитики обвинили российское подразделение банка в систематическом участии в операциях по обходу западных санкций.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По данным расследователей, RBI стал одним из ключевых финансовых каналов для поставки подсанкционной продукции в РФ, уверяя одновременно регуляторов и инвесторов в сворачивании своего бизнеса в стране-агрессоре.

В таможенных документах был обнаружен регистрационный номер российского АО "Райффайзенбанк", через который прошли торговые операции с подсанкционными товарами на общую сумму 1,191 млрд долларов США.

Обслуживание оружейников, схемы для дронов и заблокированные миллиарды

В отчете отмечено, что значительная часть средств напрямую связана с производством российского вооружения:

Поставки для армии РФ: товары на сумму 106,75 млн. долларов касались компонентов для тяжелой бронетехники, оптических прицелов, а также станков, которые используют в изготовлении ядерных боеголовок и баллистических ракет;

Сотрудничество с Ираном и КНДР: в таможенных декларациях банка зафиксированы операции с этими режимами на сумму более 10 млн. долларов. Кроме того, представители Grizzly Research под видом клиентов выяснили, что менеджеры банка готовы открывать счета структурам для закупки иранских беспилотников и учат клиентов обходить финансовый контроль США;

Скрытые активы: фонд утверждает, что вместо официально заявленных группой 700 млн евро заблокированных средств в России действительно остается более 12 млрд евро, о чем руководство банка не сообщает акционерам должным образом;

Реакция RBI: представители австрийского банка заявили, что отчет фонда содержит фактически неправильные и обманчивые утверждения, отметив надежность своих систем комплаенса, регулярно проходящих проверки регуляторов.

Grizzly Research относится к инвесторам-активистам и после публикации отчета открыл краткую позицию по ценным бумагам банка, рассчитывая на заработок от дальнейшего падения их стоимости.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС планирует ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России. В 21-й пакет санкций Европейского Союза могут войти целевые ограничения в отношении австрийского Raiffeisen Bank International, который продолжает вести деятельность на российском рынке.