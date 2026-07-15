ЕС планирует ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России

В 21-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти ограничения в отношении австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), который продолжает работать на российском рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в настоящее время страны ЕС пока не смогли окончательно согласовать новый пакет санкций, в том числе из-за разногласий по RBI.

Речь идет об обсуждении вопроса, связанного с пакетом акций австрийской строительной компании Strabag.

В октябре RBI потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в Кремле выступили против соглашения, поскольку не был заинтересован в выходе банка с рынка, поскольку рассматривал финучреждение как один из каналов для денежных переводов в Европу. Возможное соглашение по выходу из России потребует согласия сразу нескольких сторон — Австрии, России, США, ЕС и лично президента Владимира Путина.

Глава наблюдательного совета группы RBI Эрвин Хамеседер отмечал, что ограничения на развитие бизнеса в России сохраняются, а кредитование практически полностью остановлено. RBI ограничил исходные платежи в евро, сократил международные сделки и прекратил выдачу новых кредитов. Российский бизнес RBI по итогам 2025 года получил чистый убыток в 86 млн. евро против прибыли в 873 млн. евро в 2024 году.

Одним из препятствий для выхода RBI из России стала ситуация вокруг акций австрийской строительной компании Strabag. В 2023 году банк планировал приобрести у Rasperia Trading (ранее связанной с российским олигархом Олегом Дерипаской) 27,78% акций Strabag за 1,51 млрд евро. Соглашение не состоялось после того, как RBI не получила необходимых согласований от властей Евросоюза, а затем против Rasperia были введены санкции США и ЕС.

После срыва соглашения Rasperia достигла решения российского суда, обязывающего RBI выплатить 2 млрд евро плюс проценты. RBI заявлял, что такое исполнение невозможно в рамках европейского санкционного режима. В ЕС обсуждали возможность снятия санкций с этих активов, чтобы передать акции Strabag RBI в качестве компенсации за потери России.

Raiffeisen Bank выходит из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

Ранее агентство Reuters писало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение , не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала отделить его и передать акционерам . Однако потом стало известно, что эти планы отложили .

В сентябре 2024 года Raiffeisen Bank объявил о подписании соглашения с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов. по продаже своей белорусской дочерней компании "Приорбанк".

Также сообщалось, что арбитражный суд Калининградской области РФ заблокировал акции российского Raiffeisenbank по иску Rasperia Trading Limited, что усложнило выход австрийской группы Raiffeisen Bank International из России.