Российский олигарх Дерипаска сделал шаг к продаже своих акций Raiffeisen Bank

Подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска передал свои акции в крупнейшей строительной компании Австрии Strabag компании-посреднику, что может стать первым шагом к соглашению с австрийской банковской группой Raiffeisen Bank International (RBI) в ее намерениях вывести из России доходы.

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Об этом пишет Reuters.

Strabag избавился от Дерипаски

Отмечается, что доля российского магната Олега Дерипаски в размере 1,5 миллиарда евро (1,62 миллиарда долларов) в австрийской компании Strabag была передана другой фирме, зарегистрированной в России, право собственности которой неизвестно.

В среду компания Strabag сообщила, что кипрская фирма Rasperia Trading Limited, контролируемая Дерипаской, передаст свою долю в Strabag компании "Илиадис".

В Strabag добавили, что не могут идентифицировать людей, стоящих за "Илиадис". Ранее компания попросила австрийские власти изучить этот вопрос и заявила, что считает, что пакет акций заморожен санкциями Европейского Союза.

"Проверка на соответствие санкциям не может быть проведена, поэтому компания работает на основе предположения, что принадлежащие Rasperia Trading Limited акции Strabag заморожены санкциями ЕС", — говорится в сообщении.

В Strabag заявили, что не могут оценить, будет ли приобретение "Илиадис" иметь какое-либо влияние на соглашение Raiffeisen, которое будет проходить через Россию и будет считаться одной из крупнейших западных сделок в стране с начала войны в Украине.

Соглашение является последним поворотом в спорной попытке австрийского Raiffeisen Bank International, крупнейшего западного банка в России, купить примерно 24% акций Strabag, рассматривая сложную сделку как средство освобождения части своих миллиардов, оказавшихся в РФ.

США требуют от Raiffeisen Bank отказаться от соглашения с Дерипаской

США давят на Raiffeisen, чтобы отказаться от этого плана из-за участия Дерипаски, находящегося под санкциями Запада.

Высокопоставленные чиновники казначейства США подчеркнули свою обеспокоенность на встречах с банком и австрийскими властями

Представители правительства США, считающие, что Дерипаска выигрывает от продажи, потребовали от банка предоставить детали о лицах и компаниях, привлеченных к соглашению.

Документы российской компании показывают, что "Илиадис" была зарегистрирована как компания 12 июля 2023 года.

Однако база данных SPARK российских компаний информационного агентства "Интерфакс" показывает, что "Илиадис" владеет инвестиционной компанией под названием "Атмосфера", зарегистрированной 29 февраля 2024 г. в Усть-Лабинске, городе в Краснодарском крае России, где Дерипаска провел большую часть своего детства.

Raiffeisen Bank: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение , не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладываются.

Как писали журналисты, в течение первых девяти месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка. Украина призвала крупнейший западный банк России разорвать свои связи с Москвой.