Raiffeisen Bank не может продать российское подразделение: планирует его отделить

Raiffeisen Bank International отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Теперь австрийская группа намерена его отделить от Raiffeisen и передать акционерам.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что второй по величине банк Австрии несколько месяцев безуспешно пытался найти покупателя, чтобы утихомирить спор вокруг российского бизнеса и успокоить европейских чиновников и инвесторов.

Ранее глава Raiffeisen Йоханн Штробль предполагал, что российское подразделение будет выведено из состава группы, если его не удастся продать. Он также рассказал, что банк получил предложение поменять российский бизнес на активы Sberbank Europe в странах Европы.

Но выход финучреждения с российского рынка сталкивается с препятствиями со стороны международных регуляторов, сообщили собеседники Reuters.

Сейчас Raiffeisen является важнейшим западным банком в России, предлагая россиянам платежную спасательную систему с немногими альтернативами, поскольку Москва находится во все большей изоляции из-за вторжения в Украину.

Пресс-секретарь финучреждения заявил, что Raiffeisen "продолжит совершать потенциальные транзакции, которые приведут к продаже или обособлению Raiffeisenbank Russia".

Хотя разделение имеет широкую поддержку среди австрийских властей, оно сталкивается с препятствиями, включая получение одобрения Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также благословение Вашингтона, проверяющего связи RBI с Россией.

Также остается неясным, будет ли эта организация действительно независима от RBI, что является решающим фактором для того, должна ли она контролироваться Австрией или ЕЦБ.

Один собеседник издания заявил, что обособление считается лучше продажи, тогда как другой сказал, что степень независимости выделенного банка от RBI будет определять, будет ли контролировать его Центральный банк РФ.

Третий человек сказал, что отделение более вероятно, поскольку любой потенциальный покупатель будет напуган западными санкциями.

Четвертый сказал, что отделение позволит продать австрийские кооперативные банки, которым непросто связываться с Россией. Он сказал, что власти США, однако, выразили обеспокоенность тем, как новая организация будет контролироваться на предмет отмывания денег.

RBI заявил, что хотя он сократил некоторые виды деятельности в России, он обязан сохранить сделки там, чтобы поддерживать клиентов и своих 9000 сотрудников.

Напомним, Raiffeisen Bank International утроил свою прибыль в России. Численность сотрудников Raiffeisen в России выросла за квартал на 2,3% до 9890 человек, а клиентов сократилось на 13% до 3,2 млн.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.