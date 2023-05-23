Raiffeisen Bank не може продати російський підрозділ: планує його відокремлення

Raiffeisen Bank International відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тепер австрійська група має намір відокремити Raiffeisen зі складу та передати акціонерам.

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що другий за величиною банк Австрії кілька місяців безуспішно намагався знайти покупця, щоб розрядити суперечку навколо свого російського бізнесу та заспокоїти європейських чиновників та інвесторів.

Раніше глава Raiffeisen Йоханн Штробль припускав, що російський підрозділ буде виведений зі складу групи, якщо його не вдасться продати. Він також розповів, що банк отримав пропозицію обміняти російський бізнес на активи Sberbank Europe у країнах Європи.

Але вихід фінустанови з російського ринку стикається з перешкодами з боку міжнародних регуляторів, повідомили Reuters співрозмовники.

Зараз Raiffeisen є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи росіянам платіжну рятівну систему з небагатьма альтернативами, оскільки Москва перебуває в дедалі більшій ізоляції через вторгнення в Україну.

Прес-секретар фінустанови заявив, що Raiffeisen "продовжуватиме здійснювати потенційні транзакції, які призведуть до продажу або відокремлення Raiffeisenbank Russia".

Хоча поділ має широку підтримку серед австрійської влади, він стикається з перешкодами, включаючи отримання схвалення Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також благословення Вашингтона, який перевіряє зв’язки RBI з Росією.

Також залишається незрозумілим, чи буде ця організація справді незалежною від RBI, що є вирішальним фактором для того, чи має вона контролюватися Австрією чи ЄЦБ.

Один співрозмовник видання заявив, що відокремлення вважається кращим за продаж, тоді як інший сказав, що ступінь незалежності виділеного банку від RBI визначатиме, чи контролюватиме його Центральний банк РФ.

Третя особа сказала, що відокремлення більш імовірне, оскільки будь-який потенційний покупець буде наляканий західними санкціями.

Четверта особа сказала, що виділення дозволить продати австрійські кооперативні банки, яким непросто зв’язуватися з Росією. Він сказав, що влада США, однак, висловила занепокоєння щодо того, як нова організація буде контролюватися на предмет відмивання грошей.

RBI заявив, що хоча він скоротив деякі види діяльності в Росії, він зобов'язаний зберегти операції там, щоб підтримувати клієнтів і своїх 9000 співробітників.

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International потроїв свій прибуток в Росії. Чисельність співробітників Raiffeisen в Росії зросла за квартал на 2,3% до 9890 осіб, а клієнтів скоротилася на 13% до 3,2 млн.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.