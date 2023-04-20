РФ встановить новий податок для іноземних компаній, які йдуть із країни

Країна-агресор Росія стягуватиме одноразовий збір із іноземних компаній, які готуються піти з країни. Це на додачу до вимоги, щоб вони продавали бізнес із 50% знижкою та отримували дозвіл уряду.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел видання, податок на «непередбачуваний прибуток», що вводиться в РФ, також буде застосовуватися до тих, хто планує вихід із російського ринку. Крім того, як альтернатива, збір може враховуватися в ціні, узгодженій у рамках продажу активів компанії.

Як повідомили джерела видання на умовах анонімності, винятків не буде для жодної компанії, адже країні-агресору конче потрібні гроші для наповнення бюджету.

Як пише видання, після масового виходу іноземних компаній з ринку РФ через вторгнення в Україну минулого року, російський уряд хоче збільшити свої доходи через так званий «добровільний внесок» до бюджету для підприємств з країн, які він вважає недружніми.

Наразі вийти з ринку РФ планують такі компанії, як Volkswagen і банки UniCredit і Raiffeisen Bank International.

Оскільки гроші у бюджеті швидко закінчуються, а війна триває вже другий рік, Росія змушена вживати додаткових заходів. За винятком нафтової, газової та вугільної промисловості, податок на непередбачені витрати спрямований на те, щоб отримати додаткові 300 мільярдів рублів (3,7 млрд доларів) за рахунок стягнення 10% «надприбутку», отриманого в 2021-2022 роках, порівняно з попередніми двома роками.

Хоча збір набуде чинності лише з 2024 року, компанії мають можливість сплатити його цього року з 50% знижкою. Оподаткуванню підлягають підприємства, прибуток яких перевищує 1 млрд рублів.

За словами Дмитра Польового, економіста «Локо-Інвест» у Москві, основний тягар нового податку ляже на підприємства хімічної, металургійної та гірничодобувної галузей, крім вугілля, а також на банки.

Польовий підкреслив, що якщо всі компанії, відповідальні за сплату податку, вирішать заплатити достроково зі знижкою, Росія вже цього року отримає 300 млрд рублів.

Після нових експортних обмежень, які скоротили прибутки Кремля від нафти та газу, дефіцит бюджету станом на 17 квітня досяг 4,77 трлн рублів, що вже майже на 40% більше річного цільового показника дефіциту. Згідно з останніми даними Мінфіну, витрати з початку року майже вдвічі перевищують прибутки.

Прогнозується, що цього року бюджет Росії матиме дефіцит у розмірі 2% від внутрішнього валового продукту. Якщо обсяг продажу активів іноземними компаніями наблизиться до торішнього показника 15-20 млрд доларів, держава може додатково залучити у 2023 році до 150 млрд рублів за рахунок обов'язкового внеску, підрахував Bloomberg.

Зазначимо, один із найбільших у світі виробників сільгосптехніки компанія CNH Industrial 19 квітня оголосила про вихід з російського ринку. Активи компанії в РФ складають 60 мільйонів доларів США і будуть незабаром продані.

А німецький Deutsche Bank після 20 років роботи остаточно закриє центри програмного забезпечення, які знаходяться в Москві та Санкт-Петербурзі.

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