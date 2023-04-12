Німецький Deutsche Bank закриє свої ІТ-центри в Росії і звільнить 500 працівників

Німецький Deutsche Bank після 20 років роботи остаточно закриє центри програмного забезпечення, які знаходяться в Москві та Санкт-Петербурзі. Про це повідомило видання Financial Times, посилаючись на власні джерела.

Зазначимо, навесні 2022 року банк вивіз із Росії до Берліна близько 700 співробітників своїх IT-центрів.

Тим 500 співробітникам, які залишалися працювати, запропонують звільнитися протягом пів року з виплатою вихідної допомоги.

Джерела видання розповідають, що Deutsche Bank офіційно ще не ухвалив рішення про закриття російського IT-підрозділу. Втім у команди немає сумнівів щодо цього питання.

"Ми продовжуємо знижувати ризики в Російському технологічному центрі та розширили набір опцій для співробітників, включаючи звільнення за згодою сторін поряд із релокацією та продовженням роботи на платформі. Процес іде у повній відповідності до російського законодавства", - прокоментували у Deutsche Bank.

В лютому 2022 року чверть усіх IT-спеціалістів інвестиційного банку були зосереджені в Росії.

Представники фінансової установи запропонували співробітникам з Росії переїхати на роботу до Німеччини. Майже половина (разом з сім’ями 2000 осіб) скористалися пропозицією.

Ті, хто залишився в Росії, були відрізані від прямого доступу до будь-яких ІТ-систем Deutsche Bank і займалися передачею знань колегам за межами Росії.

Оскільки цей процес наближається до завершення, і враховуючи санкції Заходу проти програмного забезпечення в РФ, банк планує звільнити російський персонал впродовж шести місяців.

Раніше повідомлялося, що французький виробник молочних продуктів Danone планує вивести з російського ринку частину брендів. Йдеться про такі торгові марки, як Activia, Alpro, Actimel і Danone. Про це пишуть російські ЗМІ.

Один з опитаних експертів зазначив, що зараз Danone тестує розширення продукції під брендом "Простоквашино", нещодавно на полицях з'явилися йогурти, сирки та інша десертна продукція.

Експерт не виключає інші варіанти, наприклад, компанія може дозволити використання в Росії співзвучних глобальним брендам назв, наприклад, "Активія" замість "Активіа".

Іспанська компанія Inditex SA, яка володіє такими брендами, як Zara, Bershka, Stradivarius і Pull & Bear, отримала дозвіл на продаж свого бізнесу в Росії. Але угода передбачає, що компанія може повернутися на російський ринок, якщо змінить своє рішення.

Водночас з’являються повідомлення брендів про повернення на російський ринок. Ірландська компанія відновила поставку віскі Jameson в Росію. Pernod Ricard, яка володіє брендом, через рік знову почала продаж алкоголю в Росії. Прессекретар Pernod Ricard заявила, що компанія від "початку війни" ставила в пріоритет не тільки місцевих співробітників в Україні, але і в Росії.