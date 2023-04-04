Ірландська компанія відновила поставку віскі Jameson в Росію

Віскі Jameson знову поставляють на російський ринок. Компанія Pernod Ricard, яка володіє брендом, через рік відновила продаж алкоголю в Росії. Про це повідомило ірландське видання Independent.

Продажі ірландського віскі у Росії були зупинені у березні 2022 року, як наголошували в компанії, "до подальшого повідомлення".

Прессекретар Pernod Ricard заявила, що компанія від "початку війни" ставила в пріоритет не тільки місцевих співробітників в Україні, але і в Росії.

Тож, як виявилося, спочатку в Росії продавали наявні запаси, які потрапили на ринок до початку повномасштабної війни. Коли запаси були вичерпані, компанія вирішила продовжити постачати свої товари в РФ "на рівні, який дозволяє забезпечити добробут місцевої команди та життєздатність дистрибуційної дочірньої компанії Pernod Ricard".

Тиждень тому видання Sunday Independent написало, що продукти Jameson були доступні на популярному російському алкогольному сайті з магазинами в Москві.

За даними Ірландської асоціації віскі, Росія була другим за величиною експортним ринком віскі в Ірландії після США. У 2020 році на російському ринку продали 534 тисяч ящиків віскі. Irish Distillers повідомила, що Jameson збільшив продажі в Росії на 19% за результатами 2021 року.

У березні 2023 року журналіст-розслідувач заявив, що в Україні продовжують працювати і сплачувати податки відомі міжнародні бренди, які не вийшли із російського ринку. Такі компанії, як Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam та Lacoste.

Нагадаємо, станом на початок серпня 2022 року 46 міжнародних компаній повністю завершили вихід з російського ринку. Сумарно вони мали 192,6 тис людей персоналу, $18,9 млрд річного доходу та $7,7 млрд капіталу. Про це повідомили експерти KSE Institute.