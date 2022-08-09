Вже 46 компаній повністю вийшли з Росії, — KSE

Станом на початок серпня 46 міжнародних компаній повністю завершили вихід з російського ринку. Сумарно вони мали 192,6 тис людей персоналу, $18,9 млрд річного доходу та $7,7 млрд капіталу.

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Про це повідомляється в 13-му випуску щотижневого дайджеста про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ, який підготували експерти KSE Institute.

У компаніях, які наразі тільки оголосили про повне припинення роботи в Росії, працювало 140,8 тис людей. Загальних річний дохід таких компаній в РФ складав $34,2 млрд, капітал — $18,7 млрд.

Компанії, які в даний час призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 160,2 тис людей персоналу, річний дохід у розмірі $63,6 млрд і $32,9 млрд капіталу.

Близько 46,8% міжнародних компаній, що мають бізнес в РФ вже заявили про вихід з російського ринку, але 31,5% все ще залишаються присутніми в країні і лише 1,9% здійснили повний вихід.

Із Росії йдуть компанії, що працюють абсолютно в різних сегментах. Зокрема, нещодавно найбільша нафтосервісна компанія світу заявила, продає свій бізнес у Росії.

В цей час компанія Ekaterra, яка володіє брендами Lipton, Saito та Brooke Bond, оголосила про припинення діяльності на російському ринку.