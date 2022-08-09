Уже 46 компаний полностью вышли из России - KSE

По состоянию на начало августа 46 международных компаний полностью завершили выход из российского рынка. Суммарно у них было 192,6 тыс человек персонала, $18,9 млрд годового дохода и $7,7 млрд капитала.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщается в 13-м выпуске еженедельного дайджеста о влиянии выхода иностранных компаний на экономику РФ, подготовленном экспертами KSE Institute.

В компаниях, которые только объявили о полном прекращении работы в России, работало 140,8 тыс человек. Общий годовой доход таких компаний в РФ составлял $34,2 млрд, капитал — $18,7 млрд.

Компании, в настоящее время приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 160,2 тыс человек персонала , годовой доход в размере $63,6 млрд и $32,9 млрд капитала.

Около 46,8% международных компаний, имеющих бизнес в РФ, уже заявили о выходе с российского рынка, но 31,5% все еще остаются присутствующими в стране и лишь 1,9% совершили полный выход.

Из России уходят компании, работающие абсолютно в разных сегментах. В частности, недавно крупнейшая нефтесервисная компания мира заявила, продает свой бизнес в России.

В это же время время компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, объявила о прекращении деятельности на российском рынке.