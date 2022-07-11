Без стиралок: производитель бытовой техники Electrolux уходит из России

Шведская компания по производству бытовой техники Electrolux прекращает свою деятельность в стране-агрессоре РФ и продает бизнес местному менеджменту.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как заявил президент и генеральный директор компании Альберто Заната, Electrolux соблюдает все санкции и из-за агрессии России в Украине больше не сможет продавать свою продукцию в РФ.

"После результатов оценки, свидетельствующих о том, что продолжение бизнеса в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что в России штат Electrolux насчитывает 25 сотрудников, продажи в стране за 2021 год составили около 1% от общего объема компании.

Отметим, крупнейший производитель бытовой техники Whirlpool, производитель шин Michelin и мировом лидере в области производства лифтов и эскалаторов KONE во вторник, 28 июня, заявили, что продают свои российские бизнесы и уходят из РФ навсегда.

А японская автомобильная компания Nissan Motor приостановила производство в России на первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля.