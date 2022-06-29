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Nissan отказалась от производства автомобилей в России до конца 2022 года
Японская автомобильная компания Nissan Motor приостановила производство в России на первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля, поскольку шансов на улучшение ситуации мало.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной", – заявил генеральный директор Nissan Motor Company Макото Учида.
Также он отметил, что производитель проинформировал сотрудников в России о своем решении и будет продолжать следить за ситуацией вокруг Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Nissan приостановил производство в России в марте, а также экспорт туда после того, как Россия вторглась в Украину, что повысило логистический риск, поскольку западные страны ввели ряд экономических санкций.
Тем не менее, только 2,4% японских компаний, работающих в стране-агрессоре, ушли с российского рынка, что является самым низким показателем среди стран Большой семерки.
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