Nissan отказалась от производства автомобилей в России до конца 2022 года

Японская автомобильная компания Nissan Motor приостановила производство в России на первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля, поскольку шансов на улучшение ситуации мало.

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Об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной", – заявил генеральный директор Nissan Motor Company Макото Учида.

Также он отметил, что производитель проинформировал сотрудников в России о своем решении и будет продолжать следить за ситуацией вокруг Украины.

Nissan приостановил производство в России в марте, а также экспорт туда после того, как Россия вторглась в Украину, что повысило логистический риск, поскольку западные страны ввели ряд экономических санкций.

Тем не менее, только 2,4% японских компаний, работающих в стране-агрессоре, ушли с российского рынка, что является самым низким показателем среди стран Большой семерки.

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