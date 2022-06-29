Nissan відмовилася від виробництва автомобілів у Росії до кінця 2022 року

Японська автомобільна компанія Nissan Motor призупинила виробництво в Росії на першу половину фінансового року, що розпочався 1 квітня, оскільки шансів на покращення ситуації мало.

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Про це повідомляє Reuters.

"Ми вважаємо, що ця ситуація може стати більш серйозною та затяжною", – заявив генеральний директор Nissan Motor Company Макото Учіда.

Також він зазначив, що виробник поінформував співробітників у Росії про своє рішення і продовжуватиме стежити за ситуацією навколо України.

Nissan призупинив виробництво в Росії в березні, а також експорт туди після того, як Росія вторглася в Україну, що підвищило логістичний ризик, оскільки західні країни запровадили низку економічних санкцій.

Проте лише 2,4% японських компаній, що працюють у країні-агресорі, пішли з російського ринку, що є найнижчим показником серед країн Великої сімки.

А ось російські активи компанії Renault переходять у державну власність. Тепер частка компанії в "АвтоВАЗі" перейде ФГУП НАМІ, завод "Рено Росія"