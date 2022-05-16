Активы Renault в РФ переходят в госсобственность. Теперь на заводе будут производить авто "Москвич"

Российские активы компании Renault переходят в государственную собственность. Теперь доля компании в "АвтоВАЗе" перейдет ФГУП НАМИ, завод "Рено Россия" — властям Москвы.

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Об этом сообщили в Минпромторге РФ, передают росСМИ.

Сервисное обслуживание автомобилей Renault в РФ будет осуществлять "АвтоВАЗ". При этом, где концерн намерен брать детали для ремонта авто зарубежного производства, не сообщается.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин уже успел заявить, что на национализированном заводе Renault возобновят производство легковых автомобилей "Москвич". Часть коллектива, по всей видимости, уволят.

Напомним, в конце марта транснациональная группа автомобильных компаний Renault Group в связи с введением санкций против Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения в Украину остановила свое производство в Москве.

На московском предприятии Renault собирали для России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur, а также внедорожник Nissan Terrano, но теперь предприятие сосредоточится на выпуске авто "Москвич".

Renault также владела 68% в группе "АвтоВАЗ". В конце марта агентство Bloomberg сообщало, что автопроизводитель рассматривает возможность передачи своей доли в АвтоВАЗе местному инвестору в качестве варианта ухода с российского рынка.