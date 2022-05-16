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Активы Renault в РФ переходят в госсобственность. Теперь на заводе будут производить авто "Москвич"
Российские активы компании Renault переходят в государственную собственность. Теперь доля компании в "АвтоВАЗе" перейдет ФГУП НАМИ, завод "Рено Россия" — властям Москвы.
Об этом сообщили в Минпромторге РФ, передают росСМИ.
Сервисное обслуживание автомобилей Renault в РФ будет осуществлять "АвтоВАЗ". При этом, где концерн намерен брать детали для ремонта авто зарубежного производства, не сообщается.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин уже успел заявить, что на национализированном заводе Renault возобновят производство легковых автомобилей "Москвич". Часть коллектива, по всей видимости, уволят.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в конце марта транснациональная группа автомобильных компаний Renault Group в связи с введением санкций против Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения в Украину остановила свое производство в Москве.
На московском предприятии Renault собирали для России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur, а также внедорожник Nissan Terrano, но теперь предприятие сосредоточится на выпуске авто "Москвич".
Renault также владела 68% в группе "АвтоВАЗ". В конце марта агентство Bloomberg сообщало, что автопроизводитель рассматривает возможность передачи своей доли в АвтоВАЗе местному инвестору в качестве варианта ухода с российского рынка.